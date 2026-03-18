PSOE Sevilla acusa al Ayuntamiento de priorizar "impacto mediático" frente a "atención a los barrios" tras crear GAR

Archivo - Policías locales en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla ha acusado este miércoles al Ayuntamiento de perseguir un "impacto mediático" con la creación del Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local (GAR), anunciada el día anterior. A su juicio, esta medida responde al intento de "proyectar una determinada imagen", una prioridad que, según los socialistas, el Gobierno municipal estaría anteponiendo a la resolución de los problemas estructurales existentes.

Según ha asegurado el grupo en una nota, aunque "aplaude el nacimiento de esta unidad" al considerar que "cualquier herramienta que mejore la capacidad de respuesta ante problemas de seguridad es positiva", los socialistas han advertido de que, a su juicio, "su utilidad dependerá de que se acompañe de un refuerzo real de la plantilla y de una estrategia coherente a medio y largo plazo".

Así, ha enmarcado que Policía Local de Sevilla "arrastra un déficit estructural de efectivos, con más de 350 vacantes, lo que limita la capacidad operativa del servicio". "La unidad no debe quedarse en iniciativas puntuales o en operaciones de visibilidad, sino que deben integrarse en un plan global que aborde de forma efectiva los problemas de seguridad y convivencia en toda la ciudad", han apostillado.