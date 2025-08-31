El PSOE de Sevilla advierte del "abandono" de los jardines del Real Alcázar por "falta de mantenimiento y de personal"

Archivo - Rueda de prensa de la secretaria de Organización del PSOE de Sevilla, Sonia Gaya. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha advertido de la "situación de abandono" de los jardines del Real Alcázar por "la falta de mantenimiento, riego y personal de jardinería suficiente" para atender un espacio que "está declarado Patrimonio de la Humanidad".

Gaya ha asegurado en una nota emitida por la representación socialista municipal que, tras un recorrido por el monumento, ha comprobado "cómo se han secado cerca de una treintena de naranjos" y cómo algunas zonas son "auténticas selvas de arbustos y ramas sin podar, setos sin recortar y malas hierbas que se acumulan en parterres y caminos".

La socialista ha relacionado estos hechos con "la insuficiencia de recursos humanos y materiales en un espacio que requiere cuidados especializados".

La concejala socialista ha reiterado que el personal de jardinería es "insuficiente" y que "no se cubren las bajas ni las vacantes", lo que hace "imposible garantizar el mantenimiento" de los jardines.

Por otro lado, Gaya ha apuntado a la "falta de medios para la prevención de incendios que afronta el monumento ante las altas temperaturas previstas en septiembre", a la vez que ha afirmado que el momumento "carece de elementos básicos de prevención" como aspersores o sistemas de nebulización.

También ha señalado que no se han realizado los simulacros de evacuación obligatorios por ley para comprobar la respuesta ante una emergencia".