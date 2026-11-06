PSOE de Sevilla advierte del "currículum falso" del nuevo diputado provincial del PP Alejandro Cruz y pide explicaciones

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio atiende a los medios en una imagen de archivo. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla ha advertido de las informaciones sobre el "currículum falso" del nuevo diputado provincial del Partido Popular, Alejandro Cruz, y ha exigido "explicaciones inmediatas" sobre su titulación.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el representante público figuraba como "graduado en Derecho" en la página del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), mientras que "en otra versión, reconoce que no había completado los requisitos para obtener esa titulación".

En este sentido, el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha afirmado que las informaciones "son suficientemente graves como para exigir explicaciones inmediatas".

"La cuestión no es cuántas carreras tiene un político. La cuestión es si dice la verdad. Porque para representar a los ciudadanos no hace falta tener un título universitario, pero sí hace falta algo mucho más importante: honestidad", ha alegado Recio.

A su juicio, lo "más preocupante es que, según las informaciones publicadas, esta cuestión ya se había planteado en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor". "No estamos ante una pregunta inesperada. Ha habido tiempo para aclararlo y, sin embargo, seguimos sin conocer una explicación convincente", ha añadido.

Al hilo, ha exigido que Cruz aclare públicamente "cuál es su titulación académica real, por qué apareció como graduado en Derecho y quién autorizó la publicación de esa información", a la vez que han pedido al PP de Sevilla que "asuma su responsabilidad política".

"Porque el PP sevillano está inmerso en un relevo de su dirección, pero lo importante no es cambiar los nombres de los dirigentes, sino cambiar las prácticas políticas", ha cuestionado.

Además, ha señalado que "no estamos ante una polémica desconocida para el Partido Popular", ya que hace poco más de un año, la diputada popular Noelia Núñez "tuvo que dimitir tras reconocer que había incluido titulaciones que no poseía". "Y todavía recordamos las distintas versiones de los estudios académicos del propio Juanma Moreno a lo largo de su trayectoria", ha concluido Recio.

Por su parte, fuentes del PP de Sevilla consultadas por Europa Press han defendido que en el actual portal de transparencia del Consistorio mairenero recoge que el título universitario de Cruz está "a falta de la acreditación del idioma para cerrar expediente", por lo que han rechazado cualquier polémica al respecto.