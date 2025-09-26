PSOE Sevilla advierte de "falta de sentido" de la bajada del IBI tras dictamen del CESS: "beneficia a viviendas caras"

Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya. Imagen de archivo. - PARLAMENTO ANDALUZ - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha advertido este viernes, tras la aprobación por parte del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) que ha arrojado que el incremento en la presión fiscal de la recogida domiciliaria de residuos "diluye" la bajada del 1 % del IBI, que esta disminución "no tiene sentido".

"Todos los grupos han coincidido en que la bajada del 1% del IBI no tiene sentido cuando no hay un criterio de progresividad, es decir, aquellas familias o aquellas personas que tienen una vivienda de valor catastral muy elevado se van a beneficiar muchísimo más que aquellas más vulnerables, más humildes, que tienen viviendas con un valor catastral menor", ha expresado la portavoz en una nota.

Además, ha incidido en que, a su juicio, "sin progresividad no hay justicia social, y eso es algo que cuestiona el Consejo Económico y Social de Sevilla".

Por otro lado, sobre las conclusiones del CESS sobre la forma de tramitad la nueva tasa de residuos, Gaya ha declarado que la tasa está basada en la cantidad de residuos que se recogen por distrito, por lo que "no cumple con el objetivo principal de la ley, que es poder discriminar esos comportamientos positivos hacia el reciclaje y mejorar y fomentar la economía circular".

"Si no cumplimos el objetivo de la ley, si la ciudad no está preparada, además, para poder darle esos usos específicos y selectivos a los residuos que se van generando, y además lo hacemos por distrito, pues da igual que una persona en una vivienda quiera reciclar y la de al lado no lo haga, porque el cómputo será exactamente el mismo", ha apostillado.

Por último, la socialista ha enmarcado que las ordenanzas descritas "están hechas sin pensar realmente ni en el objetivo que tiene que tener cada una de esas normas, ni tampoco en la progresividad de los impuestos".