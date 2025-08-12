PSOE Sevilla afirma que la "gestión privatizadora" de Moreno “perjudica a los jóvenes sevillanos y los deja sin futuro"

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, Antonio Alemany, secretario general de Juventudes Socialistas de Sevilla, ha criticado la situación que viven los jóvenes sevillanos "por la gestión privatizadora de Moreno Bonilla", que "los perjudica y los deja sin futuro".

Según ha trasladado el PSOE en un comunicado, entre los temas principales que actualmente presentan dificultades para los jóvenes, Alemany ha destacado el acceso a la vivienda, el avance en la privatización de la educación y la sanidad, así como el abandono absoluto de los recursos para la salud mental y la salud sexual y reproductiva.

En materia de vivienda el secretario ha comparado la apuesta del Gobierno de España, con iniciativas como el Bono Alquiler Joven dotado de más de 100 millones de euros, frente a un Gobierno andaluz que "no solo no ha sido capaz de gestionar esos fondos, sino que además cuenta con cero programas y cero financiación para el acceso de los jóvenes a una vivienda".

Asimismo, ha hecho referencia expresa a las VPO de 300.000 euros promovidas por el Ayuntamiento de Sevilla, alegando que Moreno Bonilla y el alcalde José Luis Sanz "le ponen alfombra roja a la especulación y a los pelotazos urbanísticos".

En referencia a la educación, Alemany ha criticado el avance en Andalucía de la opción privada frente a la pública, afirmando que "Moreno Bonilla está aniquilando la Formación Profesional y convirtiéndola en clasista, está acabando con la igualdad de condiciones para su acceso".

El secretario ha subrayado que "mientras la oferta privada crece un 100%, la pública sólo lo hace un 20%". En la misma línea, ha manifestado que hay una apuesta "descarada" por la universidad privada, puesto que "en solo tres años se han creado cinco universidades privadas para las que se han creado treinta y cuatro nuevos títulos".

Sobre la sanidad pública, Alemany ha afirmado que Moreno Bonilla la está desmantelando, destinando "una lluvia de millones a las clínicas privadas frente al colapso absoluto de la sanidad pública". Además, ha querido hacer "especial mención" a cuestiones "tan importantes para los jóvenes como la salud mental o la salud sexual, que están totalmente olvidadas en Andalucía".

Finalmente, el secretario ha concluido afirmando que "las políticas de Moreno perjudican, atacan intereses y dejan sin futuro a los jóvenes", añadiendo que "no ha querido dejar pasar un día como hoy sin alzar la voz por una Palestina libre" y hacer un llamamiento a las instituciones para "que velen por la paz y cese el genocidio en Gaza".