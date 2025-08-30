El PSOE de Sevilla critica el cierre del Castillo de San Jorge en Triana y reclama una programación estable

Archivo - Castillo de San Jorge de Triana. Imagen de archivo. - PP DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado hoy que el Castillo de San Jorge permanezca cerrado al público "seis meses después de su reapertura como lugar expositivo para el arte sacro" y ha reclamado una "programación estable sin nuevas interrupciones" en el emplazamiento.

Según ha indicado el Grupo en una nota, el lugar fue reabierto el pasado marzo con una exposición temporal de seis meses, tras haber permanecido clausurado durante el inicio del actual mandato. Según ha destacado el PSOE, la muestra concluyó recientemente y, con ella, la actividad en el recinto.

Los socialistas han asegurado que actualmente el espacio se encuentra cerrado y no permite la entrada a visitantes, "ni siquiera a las ruinas del antiguo Castillo de San Jorge, donde se exhibía una muestra de cerámica y un itinerario informativo sobre su historia". En este sentido, el PSOE de Sevilla ha apostillado que "únicamente continúa en funcionamiento un punto de información turística instalado en el recinto".

La concejala socialista Encarnación Aguilar ha explicado que el grupo municipal reclama al Ayuntamiento mantener en activo los espacios culturales de Triana, como el Castillo de San Jorge, el Museo de la Cerámica o los corrales de vecinos.

Por ello, la corporación ha instado al Gobierno a retomar la actividad cultural y a dotar "al Castillo de San Jorge de una programación estable sin nuevas interrupciones".