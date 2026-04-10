El PSOE de Sevilla desliza trato de favor en un solar de San Bernardo frente a la "total legalidad" del expediente

Solar de la calle Campamento objeto de controversia política, con los antiguos depósitos de agua para trenes de Renfe. - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado su sorpresa por el hecho de que "en menos de un año, desde su constitución, una fundación haya obtenido una Declaración de Interés General por vía urgente y una concesión directa de suelo público", en relación con una parcela ubicada en la calle Campamento, en el barrio de San Bernardo.

En este sentido, el PSOE ha deslizado un suspuesto trato de favor y para ello ha puesto sobre la mesa que patrones de dicha entidad tienen los apellidos Cruzado Candau: "los mismos que un director de la Junta de Andalucía y que un director de su gobierno".

Así lo ha expresado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón en la Comisión de control y fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes en el Consistorio. Además, ha afeado que "siendo un proyecto ambiental, lo primero que se haya hecho es eliminar árboles"; por ello, ha afeado al concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, que "se hayan talado once ejemplares", al tiempo que le ha preguntado si existía licencia urbanística al respecto.

Desde las filas socialistas se han pedido explicaciones acerca d este tema porque se trata de "una parcela pública y un procedimiento acelerado" y unas actuaciones "que contradicen el propio objetivo del proyecto". En este punto, Aragón se ha referido al futuro centro de recuperación del gorrión, "del que se hizo eco ABC en su momento", para cuestionar el destino de la parcela.

En cuanto al Patronato se refiere, "hay un empresario que es el mismo que entra en el negocio de los apartamentos turísticos. No es por decir nada, pero es que suena y tiene mala pinta", ha añadido Aragón.

Por su parte, De la Rosa ha remarcado en su intervención que existe una declaración responsable presentada por los promotores, así como informes y una memoria justificativa. "Tiene acceso a todo el expediente, entiendo que le moleste y el pataleo de su partido por la razón de que en un año se haya tramitado desde el Ayuntamiento de Sevilla, con José Luis Sanz a la cabeza y no con Antonio Muñoz".

El concejal de Urbanismo ha defendido la "total legalidad" del expediente y su "confianza absoluta" en la Fundación Iberhasen --"que busca la regeneración del patrimonio natural en campos y ciudades, conectando biodiversidad, cultura y progreso", tal como explica la propia entidad--. "No voy mirando nombres ni he hablado de gorriones; sino de un proyecto emblemático y sostenible que se presenta en la Gerencia Municipal de Urbanismo".

"Su portavoz conoce perfectamente al presidente de la fundación. El problema es que en ocho años han sido incapaces de cumplir lo que, a lo mejor, le prometía Muñoz y han quedado como la chata. Pájaros tendrá usted en la cabeza, que es quien habla de gorriones y de apellidos y enchufe, que por algo será", ha concluido De la Rosa.