El PSOE de Sevilla exige al alcalde que aclare plazos e "impacto real" de las obras del metro a la Ronda Histórica

Archivo - Obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que aclare "de forma transparente y urgente" los plazos y el impacto real que tendrá el avance de las obras de la Línea 3 del Metro a su paso por la Ronda Histórica, una actuación que el propio alcalde ha calificado recientemente como un "follón". Ante las informaciones que aluden a su aplazamiento, el concejal socialista Nacho González ha advertido que "retrasar la obra nunca debe ser una alternativa debido a que conllevaría un castigo para una infraestructura básica para toda la ciudad".

"No queremos ni pensar que el alcalde esté considerando forzar un retraso de la obra", ha insistido el concejal socialista, quien ha cuestionado los motivos reales de un aplazamiento que desencadenaría el retraso en Doctor Fedriani, puesto que dicho tramo de la obra finaliza en la Ronda Histórica, con su "consiguiente perjuicio a los vecinos del entorno", según ha detallado la formación en una nota.

A su vez, González ha precisado que Sanz ha vuelto a repetir con los vecinos de la Ronda Histórica los mismos errores ya cometidos en Doctor Fedriani, donde a las dificultades lógicas de la obra, respecto a los servicios, la movilidad y el aparcamiento, se le añade la "falta de diálogo y planificación" por parte del Ayuntamiento, que ha dado la espalda a vecinos, a comerciantes y a los trabajadores y usuarios del hospital Virgen Macarena.

Asimismo, el edil socialista ha insistido en que "la inacción del Gobierno Local es la misma ahora que la obra está a punto de llegar a Muñoz León y Ronda de Capuchinos que en el resto de tramos". Además, ha añadido que "ya hay suficientes dudas sobre el cumplimiento de los plazos de la obra", por lo que "no es prudente" que el alcalde genere más "incertidumbre".

"El Gobierno del señor Sanz, que se acaba de enterar de que va a ser un follón, sigue sin dialogar con vecinos y con comerciantes, sin informarles adecuadamente y lo que más tememos, sin una planificación alternativa", ha lamentado González.

En suma, el concejal socialista ha insistido en que "retrasar la obra del metro no es una alternativa", puesto que una decisión así "solo serviría para agravar aún más la situación de aquellos barrios en los que el metro ya está en obras".