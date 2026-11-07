El PSOE de Sevilla exige al alcalde una "rehabilitación urgente" del Hotel Triana

Estado del Hotel Triana. - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al Gobierno de José Luis Sanz una "rehabilitación urgente" del Hotel Triana después de que los vecinos hayan alertado "de nuevo esta semana el deterioro del inmueble". Entre las deficiencias señaladas se encuentran desprendimientos en los techos, grietas y una zona común apuntalada y delimitada con cintas de seguridad, junto a las escaleras de acceso a las viviendas.

En este sentido, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha criticado que esta situación se produzca "después de más de tres años de denuncias y promesas incumplidas". "Llevamos más de tres años denunciando la situación del Hotel Triana y el señor Sanz, lejos de cuidar esta joya de nuestro patrimonio, la tiene abandonada. Esta es su forma de mantener el patrimonio de Triana, un edificio histórico donde viven 49 familias y que hoy presenta zonas apuntaladas por falta de inversión y mantenimiento", ha concretado el Consistorio hispalense en una nota.

Aguilar ha precisado que en diciembre de 2023 Sanz anunció en el propio Hotel Triana una rehabilitación integral que incluía seis ascensores, la renovación de las instalaciones eléctricas, la reparación de balaustradas y actuaciones contra humedades y filtraciones.

La inversión estimada era de 600.000 euros y el proyecto debía estar redactado a finales de 2024. La concejala ha lamentado que, casi tres años después, aquellas promesas electorales "sigan sin materializarse" y que el Gobierno municipal "haya vuelto a anunciar recientemente una rehabilitación integral sin concretar cuándo comenzarán las obras".

Además, la edil ha indicado que el pasado 26 de marzo la Junta Municipal del Distrito Triana aprobó una propuesta socialista para reparar urgentemente barandillas, techos y fachadas, limpiar las zonas comunes y acelerar el proyecto de ascensores, con nueve votos a favor, seis en contra y una abstención. El Partido Popular votó en contra alegando que ya se habían invertido 600.000 euros en el inmueble.

El PSOE reclama ahora que el Ayuntamiento aclare qué cantidad se ha invertido realmente, qué actuaciones se han ejecutado y cuándo comenzarán las obras comprometidas. También exige una evaluación de los daños recientes, garantías para la seguridad de los residentes y un calendario concreto de ejecución de la rehabilitación.

"Queremos saber dónde están esos 600.000 euros, qué se ha hecho desde marzo y cuándo se va a intervenir de verdad. No basta con colocar puntales y cintas de seguridad. Los vecinos necesitan soluciones definitivas", ha insistido Aguilar.

La concejala socialista ha extendido sus críticas a otros espacios patrimoniales del barrio y ha afeado que el Castillo de San Jorge lleva más de tres años cerrado, las obras del Mercado de Triana permanecen paralizadas pese a haber sido licitadas y el Centro Cerámica Triana presenta "importantes deficiencias de mantenimiento".

Para Aguilar, la situación de estos inmuebles refleja la "falta de atención del Gobierno de Sanz al patrimonio histórico de Triana, que necesita inversiones reales y actuaciones de conservación, más allá de los anuncios municipales".

"Triana tiene un patrimonio extraordinario que merece ser cuidado. Sanz no puede acordarse de él únicamente para hacerse una fotografía o anunciar nuevas inversiones. Lo que hace falta es ejecutar las obras y cumplir los compromisos", ha concluido Aguilar.