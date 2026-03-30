PSOE Sevilla fija como eje de campaña "la defensa de Sevilla y de lo público frente al retroceso generado por Moreno"

Reunión del comité electoral del PSOE de Sevilla - PSOE SEVILLA

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sevilla ha celebrado este lunes la primera reunión de planificación de su comité electoral ante la convocatoria de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Según ha indicado el partido en una nota, se ha fijado como eje estratégico de campaña la "defensa de Sevilla, la defensa de lo público frente al retroceso generado por Moreno Bonilla y la recuperación de la capital como motor de Andalucía", ha asegurado Rafael Recio, coordinador del comité electoral.

Durante el encuentro, en el que han participado responsables orgánicos, cargos públicos y equipos de campaña, "se ha definido una hoja de ruta clara: trasladar a la ciudadanía, con datos y con rigor, el retroceso que sufre la provincia y la capital andaluza en estos últimos años bajo el Gobierno de Moreno Bonilla", ha explicado el secretario de Organización.

"El 17 de mayo no va solo de votar, va de decidir qué papel queremos para Sevilla: o seguir perdiendo peso o volver a liderar Andalucía", ha destacado Recio.

El PSOE de Sevilla ha señalado que centrará su acción política en "evidenciar dos grandes áreas de deterioro: los servicios públicos, con un claro debilitamiento de la sanidad y la educación públicas, y la caída inversora en Sevilla, con una pérdida sostenida de peso de la provincia en los Presupuestos de la Junta".

"Durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular, se han paralizado o abandonado proyectos estratégicos para el futuro de la provincia, como por ejemplo un plan de vivienda pública", ha lamentado el coordinador del comité electoral del partido.

El comité electoral ha acordado activar "de manera inmediata" todos los equipos locales y sectoriales, "reforzando la presencia en municipios y barrios para explicar, de forma cercana y directa, las consecuencias de las políticas del actual Gobierno andaluz".

"El PSOE va a salir a cada calle, a cada pueblo y a cada barrio para decir alto y claro que Sevilla merece más y puede más", han concluido Recio.

