El PSOE de Sevilla insta a la Junta a desarrollar la Ley de Vivienda para "dar respuesta" a los más vulnerables

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Sevilla Rafael Recio. En imagen de archivo. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha advertido de que la Ley de Vivienda aprobada al final de la pasada legislatura "sigue pendiente de un desarrollo reglamentario completo por parte del Gobierno andaluz" y ha exigido al Gobierno andaluz que lleve a cabo una "respuesta a las familias que no pueden acceder a una vivienda digna".

En un comunicado emitido por la formación, el número dos del partido ha criticado que el "modelo especulativo de la derecha sea impulsar viviendas protegidas a 300.000 euros" y ha exigido que "se rebaje el módulo de las VPO de la Junta para que las viviendas sean realmente asequibles".

Recio ha reclamado que el patrimonio y el suelo públicos "se utilicen prioritariamente para facilitar el acceso a la vivienda" y ha criticado las "operaciones de cambio de uso y enajenación impulsadas por la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha pedido al Gobierno andaluz que "acelere el desarrollo y la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda de Andalucía y centre sus políticas en las familias que encuentran cada vez mayores dificultades para acceder a una vivienda, especialmente los jóvenes y los hogares con rentas medias y bajas".

El parlamentario socialista ha cuestionado además que la normativa autonómica haya contemplado precios de referencia "de hasta 295.240 euros, que pueden incrementarse en determinadas circunstancias" y ha considerado "igualmente necesario abrir un debate sobre la gestión del patrimonio público de la Junta de Andalucía".