PSOE Sevilla muestra su apoyo al encierro sindical por la externalización de la limpieza en los colegios

Reunión de concejales del grupo municipal socialista con representantes de los sindicatos encerrados en el Ayuntamiento de Sevilla

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado este miércoles su apoyo a los trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla que se han encerrado en el Consistorio en protesta tras la aprobación por parte del Gobierno municipal del servicio de limpieza en los colegios de la ciudad.

Según ha indicado el partido en una nota, la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Sonia Gaya ha mantenido un encuentro con los empleados públicos concentrados en el Ayuntamiento, en el que también han participado los concejales socialistas Juan Tomás de Aragón, Pedro Antonio Jaime y Myriam Díaz.

Al término de la reunión, Gaya ha manifestado "el apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de este Ayuntamiento que ven peligrar sus puestos de trabajo por la decisión del Señor Sanz de privatizar la limpieza de los colegios".

Desde el Grupo Municipal Socialista han señalado que estos empleados "han intentado el diálogo por encima de todo" con el Gobierno municipal. "Sin embargo, la respuesta ha sido la convocatoria de una Junta de Gobierno con carácter de urgencia para aprobar de manera definitiva la privatización, lo que puede suponer el principio del fin del personal laboral del Ayuntamiento de Sevilla", ha asegurado.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista pide al alcalde José Luis Sanz que "recapacite y se siente a dialogar con los trabajadores y trabajadoras que se han encerrado este miércoles en el Ayuntamiento de Sevilla".

"En todo momento vamos a apoyar su reivindicación y vamos a estar a su lado, defendiendo una gestión pública, con empleados públicos, de los servicios públicos que tanto afectan a la ciudadanía", ha concluido Sonia Gaya