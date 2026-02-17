PSOE Sevilla plantea un plan de regeneración urbana para el Tiro de Línea para "acabar con las inundaciones"

Archivo - Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales del 29 de octubre en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes un plan de regeneración urbana para el barrio del Tiro de Línea. Dentro del mismo se incluye la ejecución de obras de drenaje pluvial con la idea de "solventar de manera definitiva el problema estructural de inundaciones que sufre el barrio cada vez que hay un temporal".

Según una nota remitida por el partido, "estos episodios se repiten de forma recurrente en períodos de lluvias intensas, generando afecciones directas a viviendas, locales y espacios públicos, con el consiguiente impacto sobre la seguridad y la calidad de vida de los vecinos".

Ante esta situación, el PSOE propone la recuperación del proyecto de drenaje integral "ya iniciado por el partido en el anterior mandato". La intervención fue diseñada por los técnicos de Emasesa para solventar de manera definitiva el problema de inundaciones en El Plantinar, La Juncal y el Tiro de Línea.

El partido ha asegurado que "dejó presupuestado un proyecto, cuyo coste rondaba los 90 millones de euros". "El PP solo debía continuar el trabajo realizado y concretar la financiación que aportaría el Estado, la cual ya había sido negociada a falta de la presentación del plan", ha señalado.

Pese a ello, el PSOE ha señalado que "su ejecución quedó paralizada". "Tres años después no se ha hecho nada", ha indicado, y ha calificado de "parche" la propuesta presentada por el Ayuntamiento,

El proyecto del Consistorio es mejorar el drenaje de la zona con epicentro en la calle Sanlúcar la Mayor, incluyendo esta zona en el nuevo colector interceptor del Tamarguillo con "el objetivo de mejorar la evacuación de aguas pluviales y prevenir futuras inundaciones en estas zonas".

"Para ello se ejecutará un colector interceptor de 800 mm de diámetro por la calle Sanlúcar la Mayor que recogerá las pluviales de la zona descrita. Para vehicular las pluviales de aquellas calles que vierten hacia la calle Lora del Rio, se dispondría de válvulas anti-retorno que obligarán al agua a retroceder hacia la calle Sanlúcar la Mayor. En el entorno de la esquina de la calle Estepa con Sanlúcar la Mayor y Almirante Topete, se dispondrá una estación de bombeo de pluviales que evacuará el 100% de las escorrentías que se generan en esta zona del barrio, ya aislado del sistema de pluviales", señalaba el alcalde, José Luis Sanz.

Por otro lado, la moción del Grupo Municipal Socialista ha propuesto la ejecución de un plan integral de inversiones y mejora urbana para un barrio que presenta "otras carencias" que adquieren "especial relevancia en un entorno especialmente vulnerable a los efectos de la lluvia".

Entre las mejoras planteadas están el refuerzo de la limpieza viaria, la poda del arbolado, la reposición y el lavado de contenedores, además de la rehabilitación de los locales comerciales junto al mercado municipal.

Asimismo, la propuesta del PSOE apuesta por el impulso de programas de accesibilidad para el Tiro de Línea, "un barrio con un parque residencial envejecido, donde se hace más necesaria la instalación de ascensores en bloques antiguos y la mejora de aceras y rampas".

Además, la moción ha señalado el "abandono institucional del barrio por parte del Distrito Sur y su delegada", Blanca Gastalver. Así, se le insta a reforzar el "apoyo del Ayuntamiento de Sevilla a las fiestas populares del barrio garantizando una dotación presupuestaria suficiente que evite que su organización recaiga exclusivamente en las asociaciones vecinales".