El PSOE de Sevilla señala improvisación de Sanz con el tranvibús: "Se ha acordado de los árboles solo por las críticas"

Estado de la calle imagen tras la rehabilitación - PSOE SEVILLA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Juan Tomás de Aragón ha criticado la "continua improvisación" del alcalde, José Luis Sanz con las obras del tranvibús después de conocer el nuevo modificado realizado para incluir nuevos elementos que no se habían previsto en el proyecto original con un sobrecoste de 1,4 millones, entre ellos la inclusión de un corredor verde desde José Laguillo a la calle Imagen.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la modificación se ha producido a escasas semanas de la puesta en marcha del tranvibús, prevista para el 28 de septiembre. "Es una nueva muestra de que no existía ninguna planificación en el proyecto", ha afirmado el concejal, que ha asegurado que el equipo de gobierno "se han acordado de los árboles solo cuando llovían las críticas".

En este sentido, De Aragón ha indicado que cuando aparecieron las primeras imágenes en redes de la nueva calle Imagen, "el Gobierno de Sanz improvisó un render para justificarse y decir que la calle tendría árboles". Sin embargo, el modificado presentado ahora con la "excusa del calor extremo" ha "despejado las dudas" de que todo era "improvisación". "Nunca planificaron un corredor verde", ha añadido.

Asimismo, el concejal socialista ha incidido en que "no se trata de la única improvisación del equipo de Gobierno de Sanz", ya que el modificado también incluye obras para eliminar el antiguo acceso del Antiquarium, desplazamientos de kioscos, nuevos bolardos acordes con la estética del centro, a la vez que también contempla la construcción de una plataforma modular en la parada del Duque con la justificación de que será cabecera de línea y atraerá a entre 8.000 y 10.000 viajeros al día.

"Parece que eso tampoco se podía prever antes", ha cuestionado, a la vez que ha afeado por la "falta de planificación flagrante", que ha supuesto modificaciones esenciales solo a dos semanas de la puesta en marcha del tranvibús, un proyecto que ha recibido 20 millones de euros de fondos europeos.

Al hilo, el edil del PSOE ha vuelto a alertar del riesgo de perder esa inversión para Sevilla por el incumplimiento de los plazos y porque el proyecto "se ha alejado de su concepción original al no conllevar, entre otros aspectos, la peatonalización del eje Puerta Osario-Duque" y al permitir que otras líneas circulen por el carril segregado. "Si hay otros autobuses, será difícil que el tranvibús sea el transporte rápido que se diseñó", ha concluido.