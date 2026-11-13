El PSOE de Sevilla subraya su "compromiso" con la crisis habitacional "mientras que el PP está con los especuladores"

El cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. - PSOE

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha subrayado de cara a las próximas elecciones generales previstas para el 29 de noviembre su "compromiso" con las soluciones para el acceso a una vivienda asequible, si bien ha afeado al Partido Popular que se sitúe "del lado de los especuladores y de los fondos buitre".

En una atención a medios junto al portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, el candidato ha advertido de que el próximo 29N "hay que elegir entre quienes facilitan el acceso a una vivenda asequible y quienes protegen a los fondos buitre".

Además, se ha referido a la convalidación este jueves por parte de la Diputación Permanente del Congreso del decreto ley que incluye un amplio abanico de medidas para intervenir el mercado de la vivienda, indicando que es un "honor haber sido ser uno de los diputados que aprobaron el 'decreto Maricarmen' para evitar los desahucios".

No obstante, ha lamentado que el Congreso, a su parecer, esté conformado por "una mayoría conservadora" que derogó el otro decreto, impulsado por Sumar, que buscaba establecer la renovación automática de los alquileres y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino si decidía romper el contrato.

Al respecto, ha remarcado que el Gobierno de España destinó a Andalucía 718 millones de euros dentro del Plan Estatal de Vivienda.

Además, ha advertido de que en Sevilla capital el Ayuntamiento "del Partido Popular ha entregado 700 viviendas promovidas por ayuntamientos socialistas y se ha dedicado a facilitar el pelotazo urbanístico en San Bernardo y en Cruzcampo".