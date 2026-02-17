Publicadas en el BOJA las bases para la promoción interna de cinco plazas de inspectores de la Policía Local de Sevilla

Archivo - Agentes de la Policía Local de Sevilla. - POLICÍA LOCAL SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge este martes la publicación de las bases específicas del proceso selectivo para la promoción interna de cinco plazas de inspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla.

Dichas bases se publicaron en un primer momento en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP) del 14 de julio de 2025, con una rectificación en el BOP del 5 de agosto, en lo referente a la base específica cuarta relativa a los requisitos de los aspirantes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Las plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A2.

Entre los requisitos, las personas aspirantes deben Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla como personal funcionario de carrera y haber permanecido, como mínimo, dos años en situación de servicio activo en la referida categoría.