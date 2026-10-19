El Ratoncito Pérez vuelve a la Casa de la Ciencia de Sevilla para recoger dientes de leche destinados a la investigación

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SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, museo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), volverá a colaborar con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) en el proyecto científico 'Colección Ratón Pérez', que reúne dientes infantiles donados por familias para su estudio científico.

Según ha detallado el CSIC en una nota de prensa, la nueva jornada tendrá lugar el sábado 19 de diciembre de 2026, con dos sesiones de recogida, de 12,00 a 12,30 y de 17,00 a 17,30 horas, en el salón de actos de la Casa de la Ciencia, con participación gratuita y sin que requiera inscripción previa

De esta manera, tras la buena acogida de la primera campaña celebrada en Sevilla en diciembre de 2025, en la que se recogieron 27 dientes de leche, el museo ha invitado de nuevo a niños, niñas y familias a sumarse a esta iniciativa de ciencia ciudadana.

Para donar un diente, será necesario aportar la documentación correspondiente a la muestra y el consentimiento informado firmado por el padre, la madre o el tutor legal del menor.

UN PEQUEÑO DIENTE, UNA GRAN APORTACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

La Colección Ratón Pérez nació en 2014 impulsada por el Cenieh para crear una colección de referencia de dientes de leche que sirva de apoyo a investigaciones en evolución humana, antropología dental y antropología forense.

Así, la colección cuenta actualmente con más de 5.000 piezas dentales procedentes de distintos países, reunidas gracias a la colaboración de familias que han querido contribuir al avance del conocimiento científico.

En esta línea, los dientes conservan características de su desarrollo y estructura que permiten estudiar cómo crecían y vivían las poblaciones humanas, por lo que su análisis puede contribuir a conocer mejor las patologías que afectaron a poblaciones del pasado, sus condiciones de salud y su adaptación al entorno, así como a estudiar la variabilidad dental entre individuos y poblaciones.

Por este motivo, la participación ciudadana resulta "fundamental" para reunir una muestra amplia y diversa, ya que que cada donación incorpora una nueva pieza a la colección y, junto con la información asociada, contribuye a ampliar los recursos disponibles para la investigación.

La Casa de la Ciencia se incorporó al proyecto en 2025 con el objetivo de ampliar la colección con dientes procedentes de Sevilla y del sur de España, de manera que logró recoger 27 piezas en aquella primera jornada que supuso el comienzo de esta colaboración local, que continúa ahora con una nueva convocatoria abierta a la ciudadanía.

CIENCIA CIUDADANA CON LA AYUDA DEL RATONCITO PÉREZ

La iniciativa pretende acercar la investigación científica a los más pequeños y mostrarles que ellos también pueden contribuir al avance del conocimiento, gracias a procurar que la caída de un diente de leche, un acontecimiento habitual en la infancia, pueda convertirse así en una "oportunidad para participar en un proyecto científico real".

Los pequeños donantes podrán disfrutar gratuitamente de una mesa expositiva, un videojuego interactivo y un cuentacuentos, que se celebrará tras la entrega de la muestra.

Al finalizar, cada participante recibirá un diploma acreditativo, una entrada a la Casa-Museo del Ratón Pérez y un obsequio especial del Ratón. De esta forma, el proyecto combina la tradición del Ratoncito Pérez con la divulgación científica y convierte un gesto cotidiano en una experiencia de aprendizaje y participación.