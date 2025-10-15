El Real Alcázar de Sevilla inaugura el primer ciclo 'El Piano del Almirante' con cuatro conciertos gratuitos

Archivo - Jardín de la Danza en el Real Alcázar de Sevilla, en una imagen de archivo. - GRUPO SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha inaugurado este jueves, 16 de octubre, el primer ciclo 'El Piano del Almirante', una nueva propuesta musical con la que el monumento realza su programación cultural. El ciclo constará de cuatro conciertos de piano, que se celebrarán los días 16, 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre en el Salón del Almirante, a las 20,00 horas, con entrada libre previa reserva en la web oficial del Alcázar.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa. En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que con este nuevo ciclo, el Real Alcázar "vuelve a poner la cultura en el centro de su acción". La dirección del Real Alcázar, encabezada por su directora gerente, Ana Jáuregui "está comprometida con la idea de que el monumento no sea solo un referente patrimonial, sino también un espacio vivo, de encuentro con la cultura, la música y las artes", ha afirmado Bueno.

Asimismo, Bueno ha subrayado que "por primera vez, el piano histórico del Salón del Almirante recupera su protagonismo, gracias a un trabajo de restauración y afinación que nos permite disfrutar de todo su esplendor sonoro en un entorno incomparable".

De este modo, el Consistorio ha informado que el ciclo se abrirá con el concierto 'Trío Sorolla & Carlos Apellániz', una cita de "gran simbolismo" que servirá de preludio a la exposición dedicada a Joaquín Sorolla que el Alcázar acogerá el próximo mes de diciembre.

En este recital inaugural, el Trío Sorolla y el pianista vasco Carlos Apellániz interpretarán obras inspiradas en Sevilla y Llíria, las dos Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de Música. "Este primer concierto refleja a la perfección la vocación del Alcázar como espacio de diálogo entre culturas, ciudades y creadores, con el piano como hilo conductor", ha señalado el delegado.

Tras esta inauguración, el programa continuará con un recorrido por distintas formaciones y estilos: el pianista Gianluca Luissi --23 de octubre--, el Trío All Directions --30 de octubre-- y el dúo M.Schiavo & S.Marchegiani --6 de noviembre--, que cerrará el ciclo. La Administración Local ha detallado que todos los conciertos tendrán acceso por la Puerta del León, entre las 19,30 y las 19,55 horas, y contarán con entrada gratuita hasta completar aforo.

"El Real Alcázar reafirma con este ciclo su compromiso con la excelencia artística y con la apertura del patrimonio a la ciudad", ha concluido Juan Bueno, añadiendo que "queremos que los sevillanos y quienes nos visitan descubran que este monumento, además de ser un tesoro histórico, es también un espacio vivo para la creación contemporánea".