La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla inaugura su ciclo para llevar la música a los barrios

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) inaugura este martes la segunda edición de su ciclo 'La ROSS en tu barrio', una iniciativa musical y social en coordinación con el Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla y con el apoyo de la Delegación provincial de Cultura de la Junta de Andalucía que ya el año pasado logró "llevar la música de la Sinfónica a diferentes distritos de Sevilla y a espacios como el Centro cívico de Torreblanca o la Factoría cultural del Polígono Sur".

Según ha explicado la ROSS en una nota, la apertura del ciclo, ofrecerá como novedad dos programas "muy diferentes, el primero enfocado a jóvenes y que incluye seis conciertos durante este mes de noviembre y dieciocho más durante el mes de marzo de 2025, dirigidos a niños más pequeños, todos ellos de forma gratuita".

La inauguración de este ciclo tendrá lugar este martes a las 10,00 horas con la primera de las dos funciones previstas en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramón Carande perteneciente al Distrito Sur. Los profesores de la ROSS dirigidos por Vladimir Dmitrienco, Solista de violines segundos de la Sinfónica, ofrecerán un programa integrado por obras como el Cuarteto de cuerda nº 2 Company de Philip Glass, o La valse d'Amélie de Yann Tiersen, junto a temas de las bandas sonoras de películas como 'The Dark Knight' (Batman) de Hans Zimmer y James Howard o 'Interstellar', y versiones de temas tan conocidos como 'Smelks like a teen spirit' de Nirvana o 'A Sky Full of Stars' de Coldplay, entre otros.

Los conciertos de esta primera parte del ciclo se ofrecen en doble función a las 10,00 horas y a las 12,00 horas, se repetirán este miércoles en Colegio de los Salesianos de San Pedro del Distrito Triana y el jueves 28 en el Centro Cívico Alcosa del Distrito Este.

La segunda parte del ciclo se desarrollará durante el mes de marzo de 2025 y ofrecerá la adaptación del clásico Los Tres Cerditos, con Rafael Cañete al frente como director y compositor, y la narración de la musicoterapeuta y pedagoga Ana Gutiérrez.