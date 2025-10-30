Reapertura progresiva de los parques en Sevilla tras la "desescalada" del Plan Territorial de Emergencias

Un hombre pasea a su perro junto a uno de los parques de la ciudad, cerrado por los avisos de fuertes lluvias y vientos. - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla "ha desescalado" el Plan Territorial de Emergencias a la fase Preemergencia, de modo que, tras la inspección por parte de los técnicos, se procederá a la reapertura progresiva de parques e instalaciones deportivas municipales.

Así lo ha anunciado el Consistorio en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla. Este miércoles, el Gobierno local activó dicho Plan Territorial de Emergencias ante los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantenía un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

El Servicios de Emergencias 112 gestionó más de 700 incidencias por el temporal en la provincia, la mayoría de ellas registradas en la capital y en las horas centrales del día, con varios cortes de carretera. La lluvia provocó en la ciudad un caos de tráfico sin precedentes, con numerosas calles y túneles anegados, semáforos apagados, clases suspendidas y trenes detenidos en las estaciones. Fibes, que albergaba el Salón del Motor cerró sus puertas al público.

No en vano, en Sevilla capital, Emasesa cifró en 115 litros por metro cuadrado lo recogido en la ciudad desde la medianoche y hasta las 15,00 horas, llegando a los 25 litros por metro cuadrado en una hora en algunos momentos de la mañana. Esta cantidad de agua provocó que todos los tanques de tormenta de la ciudad se hayan llenado.

Al respecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informa este jueves, a las 11,30 horas, sobre los efectos de las recientes lluvias en Sevilla.