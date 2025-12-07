Un recorrido por la historia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en la exposición 'Alcalá de Guadaíra. 100 años de ciudad'

Presentación de la exposición 'Alcalá de Guadaíra. 100 años de ciudad' en La Harina de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este domingo la exposición 'Alcalá de Guadaíra. 100 años de ciudad' en la Harinera del Guadaíra con una selección de elementos de la exposición original, que recoge algunos de sus contenidos más representativos, incluido un vídeo documental que nos traslada a la Alcalá de los años 20, cuando la ciudad obtuvo su título oficial de "ciudad".

En una nota el Consistorio ha indicado que la exposición está destinada, principalmente, "a aquellas personas que no pudieron visitarla durante este verano en el Museo de la ciudad".

El delegado de Patrimonio, Cultura y Turismo, Christopher Rivas ha subrayado el papel de un audiovisual del productor alcalareño Rafael Portillo que "ayuda a entender este momento histórico de la historia de Alcalá".

Por su parte, el autor del audiovisual Rafael Portillo, ha explicado que se trata de un vídeo con mucho material gráfico con fotografías antiguas, "al que le han dado vida con la aplicación de la IA, respetando el entorno y en un movimiento natural y respetuoso que emocionará a quienes la visiten".

Rivas ha recordado que "esta exposición está destinada en este mes de diciembre a la visita de escolares , y a todos aquellos ciudadanos que quieran conocer la transformación de Alcalá tras 100 años del paso de pueblo a ciudad".

La exposición recoge documentos, planos, dibujos o pinturas en un recorrido centenario de historia urbana, identidad y transformación colectiva.

El primer tercio del siglo XX fue para Alcalá una época de expansión económica debido al desarrollo de la industria aceitunera y panadera. El Ayuntamiento tuvo un papel fundamental en la transformación del espacio urbano. En la década de 1920 se culminó el adoquinado de la ciudad y se mejoró el alcantarillado y el alumbrado público.

En la actualidad, hay edificios diseñados por el arquitecto Juan Talavera que atestiguan esta prosperidad, como el Hotel Oromana, el Teatro Gutiérrez de Alba o el colegio Pedro Gutiérrez. Igual "ocurrió con la cultura local que también vivió su época de esplendor con la segunda generación de pintores y paisajistas", la reedición de las Memorias Históricas del Padre Flores y la publicación de la Revista Oromana.

La muestra puede visitarse gratuitamente en La Harinera hasta el 30 de diciembre con los siguientes horarios de lunes a viernes 09 a 14 horas y por las tardes jueves, viernes y sábados, de 16 a 18 horas. Además, también está abierto los sábados, domingos y festivos de 10 a 14 horas.