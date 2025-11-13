Rehabilitación, energía y competitividad, a debate en una jornada sobre edificación en el COAT de Sevilla

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Economistas de Sevilla, Francisco J. Tato, ha descartado que en estos momentos exista una burbuja inmobiliaria: "Estamos ante una situación distinta a 2007". Así lo ha expresado en una jornada celebrada en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, en un coloquio enmarcado dentro de los actos del Centro de Negocios de la Edificación de Sevilla, donde se ha debatido sobre la rehabilitación, la energía y la competitividad.

Para el decano de los economistas, la vivienda sube de precio porque hay un exceso de demanda y una oferta "que no logra cubrirla". De otro lado, ha puesto sobre la mesa el tema eléctrico al afirmar que "Andalucía tiene más del 97% de su infraestructura eléctrica cubierta, con lo cual es difícil que podamos crecer".

En opinión de Francisco Torres, responsable de nueva edificación y gran consumo de Nedgia, en Sevilla existe un 99% de saturación en su infraestructura eléctrica. "El sector gasista tiene un claro objetivo de su descarbonización para el año 2050"; por tanto, "hoy ya existen soluciones para la rehabilitación y descarbonización, que son soluciones con gas, y que perfectamente cumplen los requisitos legislativos".

Por último, para Juan Aguilera, gerente de Gaesco, "los cascos históricos no son ya competitivos por los problemas que tienen de acceso, falta de equipamiento y la antigüedad de sus edificaciones". Asimismo, ha destacado que Gaesco "apuesta por la rehabilitación y la revitalización de la ciudad consolidada: de hecho, hemos planteado en la nueva Ley de Vivienda de Andalucía la regeneración de los barrios a través del Plan Especial de Regeneración Integral Urbana, con una figura de nueva creación que respondería al nombre de generador".

Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla (COAT), ha sido la encargada de abrir la jornada, que ha tenido como objetivo compartir visión y anticipar las claves que van a definir la competitividad y la sostenibilidad de la edificación en los próximos años.