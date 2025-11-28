Renfe realiza diversa obras de adecuación en la estación de La Rinconada (Sevilla) de las líneas C1 y C3 de Cercanías

Estación de Cercanías de La Rinconada (Sevilla) - RENFE

LA RINCONADA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Renfe ha iniciado este viernes unas obras de adecuación de castilletes de ascensores y otras actuaciones complementarias en la estación de La Rinconada, que forma parte de las Líneas C1 y C3 del Núcleo de Cercanías de Sevilla.

Según ha informado Renfe en una nota, los trabajos tienen un presupuesto de 69.340,49 euros, sin IVA, con un plazo de ejecución de poco más de un mes. El objetivo es prolongar la vida útil de los equipos de elevación y optimizar su rendimiento.

Los trabajos han sido adjudicados a U.T.E. Coymal, S.L. Requena Y VÍAS S.L.U. Entre las actuaciones destacan la impermeabilización de las cubiertas, la instalación de vinilos de control solar, así como la mejora de la instalación de recogida de agua. Con ellas se minimizarán las molestias ocasionadas por las altas temperaturas y humedades que afectan al correcto funcionamiento de los equipos de elevación.

Asimismo, se llevará a cabo la modernización de la imagen del edificio de la estación mediante la reposición del falso techo de los pórticos de entrada al edificio de viajeros. Estos trabajos se han realizado recientemente en las estaciones de Jardines de Hércules, Dos Hermanas, Los Rosales y Lora del Río.