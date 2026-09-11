Reparada la tercera avería de la tubería de Lora (Sevilla), aunque el suministro no se recuperará hasta la madrugada

Archivo - Llenando un vaso con agua del grifo. Imagen de archivo. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL - Archivo

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado Aguilar, ha informado de que la tercera avería registrada en la tubería que se rompió a las 4,00 horas del pasado jueves ya ha sido reparada, aunque el suministro de agua potable todavía no se ha restablecido. El regidor ha señalado que, a lo largo de esta noche y bien entrada la madrugada, los depósitos comenzarán a recuperar sus niveles y a enviar un mayor caudal hacia la localidad, con el objetivo de recuperar progresivamente el servicio en todos los puntos del municipio.

Así lo ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press. La avería se ha producido en las tuberías de las obras de mejora que se están llevando a cabo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). El corte afecta exclusivamente al núcleo de Lora del Río y no a El Priorato ni a Setefilla, ya que estos núcleos reciben el agua de sus depósitos mediante medios mecánicos.

Ante ello, el primer edil ha indicado que ya se ha puesto en carga la tubería y que el agua del pantano comienza a llegar a la estación potabilizadora, aunque lo hace "muy lentamente" para evitar que la tubería en alta, es decir, el tramo que conecta el pantano con la estación, pueda volver a romperse en algún otro punto.

En este contexto, ha señalado que están siendo "especialmente cuidadosos" a la hora de poner en carga esta tubería, un proceso que llevará "un poquito más" de tiempo hasta que los depósitos de decantación 1 y 2 recuperen su nivel y pueda comenzar de nuevo la potabilización y distribución del agua. En todo caso, ha apuntado que "a lo largo de esta noche, bien entrada la madrugada", los depósitos comenzarán a recuperar sus niveles y a enviar "algo más de caudal de agua hacia la localidad".

No obstante, ha advertido de que, a partir de ese momento, "existe el riesgo de que las tuberías estén vacías", por lo que será necesario volver a ponerlas en carga desde la ETAP hacia los distintos puntos de Lora del Río. En este sentido, ha confiado en que, si se ha producido algún daño en la red, "se pueda contener".

El Consistorio activó el pasado jueves un plan de contingencia, con el reparto de garrafas de ocho litros de agua por vivienda, una medida que continúa este viernes con la llegada de nuevos camiones de agua. El reparto se lleva a cabo en la caseta municipal, en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas.