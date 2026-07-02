Restablecida en Sevilla la circulación de trenes entre Valencina-Santiponce y San Jerónimo

Archivo - Tren Renfe Media Distancia. Imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Valencina-Santiponce y San Jerónimo ha quedado restablecida este jueves 2 de julio tras permanecer suspendida en la tarde de este miércoles por una incidencia en la infraestructura que afectó a trenes de Larga Distancia, Media Distancia y servicios de la línea C-5 del núcleo de Cercanías de Sevilla.

Así lo ha confirmado Renfe en un mensaje publicado sobre las 07.00 horas en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, que indica que la circulación entre Valencina-Santiponce y San Jerónimo ya está "restablecida".

Como consecuencia de esta incidencia, Renfe llegó a establecer un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de la línea C-5 de Cercanías de Sevilla.