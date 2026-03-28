La Rinconada (Sevilla) celebra el Día Mundial del Teatro con un reconocimiento a la compañía Histrión Teatro

Conmemoración de La Rinconada del Día Mundial del Teatro
LA RINCONADA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de La Rinconada ha informado este sábado de la conmemoración municipal del Día Mundial del Teatro con una gala en el Centro de Artes Escénicas y Visuales de la localidad. Este año, la dirección artística de la misma ha corrido a cargo del actor y director Jerónimo Arenal. El Premio Nacional Factoría Creativa de Artes Escénicas, otorgado por Cultura, ha sido para a la compañía Histrión Teatro.
Según ha informado el Consistorio en una nota, Gema Matarranz y Nines Carrascal son las artífices de esta compañía que nació en el otoño de 1994. Histrión Teatro ha sido reconocida con Premios Lorca y ha obtenido galardones a mejor espectáculo en algunas de las ferias teatrales.
"Por todo esto, por su trayectoria, su compromiso, la pasión con la que cada proyecto nace como el primero y la manera en que han hecho del teatro un puente entre artistas y público, se les concede este premio", ha apostillado el Consistorio.
La I Teniente de Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, ha señalado que "desde La Rinconada es un inmenso orgullo otorgar el Premio Factoría Creativa 2026 a Histrión Teatro, reconociendo más de tres décadas de valentía, excelencia escénica y compromiso social".
En la cita se ha procedido a la lectura del manifiesto por el día Mundial del Teatro cuya redacción este año ha sido encomendada al actor estadounidense y director artístico de la Bienal de Teatro de Venecia, Willem Dafoe, donde reflexiona sobre el poder transformador del teatro y de las relaciones interpersonales por encima de la espiral de tecnologización.