La Rinconada (Sevilla) vincula movilidad sostenible y adaptación climática en espacios públicos:"Cultura que da sombra"

La delegada de Agenda Urbana en el Ayuntamiento de La Rinconada, Raquel Vega, en uno de los estands del foro GreenCities que se ha celebrado en Málaga - ALEX ZEA- EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de La Rinconada pretende vincular la adaptación al cambio climático con la cultura, los espacios públicos, la movilidad sostenible y la mejora de la calidad de vida. Para ello, desde el Consistorio se apuesta claramente por una estrategia de sostenibilidad urbana bajo el concepto 'Cultura que da sombra'.

Se trata de una propuesta presentada en el Foro GreenCities, celebrado en Málaga, donde ha podido exhibir su modelo de regeneración urbana, respaldado por la captación de fondos europeos y supramunicipales. "Desde el Gobierno local estamos preparando nuevos proyectos para combatir el calor y reforzar la infraestructura verde".

Así lo ha avanzado la delegada de Agenda Urbana, Raquel Vega, quien ha expuesto un modelo municipal que entiende la transición verde como una política transversal. En este sentido, la citada estrategia integra la planificación urbana, la red ciclable, la programación cultural en parques, los refugios climáticos, la mejora de los centros educativos y la captación de fondos para impulsar nuevos proyectos de regeneración.

"En La Rinconada entendemos que la sostenibilidad debe sentirse en la vida diaria de las personas. Significa poder desplazarse de forma segura, disfrutar de parques cuidados, encontrar sombra durante los episodios de calor y contar con espacios públicos que generen comunidad", ha señalado la edil.

En opinión de Raquel Vega, las infraestructuras "alcanzan su mayor valor" cuando se incorporan a la vida de la ciudad. "Un espacio verde que acoge cultura, convivencia y participación se convierte en una infraestructura social y climática", ha destacado. En este sentido, la adaptación ante el calor constituye otro de los pilares de la estrategia municipal.

En cuanto al denominado 'Plan Sombra', este contempla la mejora de patios y espacios exteriores de los centros educativos para favorecer el bienestar de la comunidad escolar durante los meses de temperaturas más elevadas.

La presentación ha puesto el foco en la "vertebración verde cultural" como uno de los elementos distintivos de la ciudad. Para ello, la concejala ha esgrimido el hecho de que la Feria del Libro se celebre en el parque Dehesa Boyal dentro de la programación de 'Estación de las Letras', proyecto reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura y pieza central de la candidatura de La Rinconada a Ciudad Creativa de la Unesco.

No en vano, otros espacios verdes del municipio acogen durante el año propuestas culturales abiertas a la ciudadanía. El parque La Jira se transforma así en escenario para la danza contemporánea a través del ciclo 'Huellas', mientras que Las Graveras y El Abrazo se consolidan como lugares de encuentro a través de la música y la programación de verano. Al respecto, más de 10.000 personas han participado en las actividades culturales estivales desarrolladas en La Rinconada.

La estrategia municipal aspira a movilizar en torno a 10 millones de euros para actuaciones de mitigación del calor, adaptación climática, regeneración urbana, renaturalización, energías renovables y eficiencia energética. "Concurrir a fondos no es una acción aislada. Es una herramienta para transformar la ciudad y mejorar la vida de la ciudadanía. La Rinconada seguirá buscando alianzas y financiación para responder con proyectos concretos a los retos ambientales de nuestro tiempo", ha concluido Vega.

TRANSICIÓN VERDE Y MEJORA URBANA

El Abrazo, construido con financiación Feder-Edusi, supone una actuación de "transición verde y mejora urbana", al tiempo que representa "una manera de entender las inversiones públicas". Asimismo, el Ayuntamiento trabaja para reforzar el papel de las bibliotecas como refugios climáticos culturales, lugares de lectura, descanso, convivencia y participación ciudadana.

Asimismo, el proyecto de apertura del patio del IES Miguel de Mañara como parque público responde a esa misma visión de ciudad: ampliar la infraestructura verde, compartir los equipamientos con los barrios y generar nuevos espacios de sombra, juego y convivencia intergeneracional.

La Rinconada participará, además, en la renovación de su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (Paces) y de su Plan Municipal contra el Cambio Climático, consolidando una hoja de ruta que relaciona movilidad, energía, renaturalización, educación, cultura y medio ambiente. La ciudad prepara una nueva etapa de captación de fondos Feder y del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de líneas como Fundación Biodiversidad, LIFE e Innovae.

La participación de La Rinconada en GreenCities refuerza la proyección de su Agenda Urbana y su compromiso con un modelo de municipio más verde, conectado, habitable y preparado frente al cambio climático.

La localidad, con 40.724 habitantes, dispone de una red que supera los 48 kilómetros de carril bici, equivalente a más de 1,17 metros de infraestructura ciclable por habitante. El trazado conecta los núcleos urbanos con las estaciones de Cercanías, el microbús y el transporte interurbano, reforzando las alternativas al vehículo privado y una movilidad cotidiana más limpia.

CONVENIO CON SMART CITY CLUSTER

El Ayuntamiento de La Rinconada ha aprovechado su presencia en este foro GreenCities para firmar un importante convenio en el marco de la red de ciudades inteligentes de la mano de Smart City Cluster, con el que quiere adentrarse también en el campo de la innovación, los espacios productivos y la economía urbana inteligente para seguir generando oportunidades de inversión y empleo.

"Damos un paso adelante importante en nuestra estrategia de innovación para hacer que la gente viva mejor. Nos incorporamos con un convenio al Smart City Cluster, que tiene en el centro a las personas y busca verdaderamente trabajar mejor para la ciudadanía", ha destacado Raquel Vega.

El acuerdo está centrado en aquellas soluciones innovadoras y tecnológicas para captar fondos europeos e implementar así una movilidad "mucho más centrada en lo que nos está pidiendo la ciudadanía en temas de transporte público, en un ayuntamiento más accesible, donde la gente pueda comunicar las incidencias y verdaderamente aquellos aspectos que son prioridad en eficiencia energética".

De su lado, el presidente del Smart City Cluster, José María Zambrano, quien ha dado la bienvenida a La Rinconada por formar parte de este "ecosistema" de ciudades inteligentes, ha expresado su satisfacción con la firma del convenio y con el hecho de poder colaborar en aras de la una mayor calidad de vida para sus vecinos.

"Hay cosas que la Administración pública no puede hacer en solitario, por lo que aquellos aspectos en los que se tienen que poner de acuerdo lo público, lo privado y lo social va a ser el marco en el que vamos a estar colaborando en espacios productivos, en temas de comercio, salud, movilidad o vivienda inteligente", ha añadido el presidente del Smart City Cluster.