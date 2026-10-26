Roberto Alberto inaugura en la Fundación Caja Rural en Sevilla una colección que une pintura, memoria y literatura

El artista Roberto Alberto, protagonistas de la exposición de pinturas e ilustraciones 'ICTA, Iniciales en corazones tallados en árboles' - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista Roberto Alberto inaugura este martes, 27 de octubre, a la 20,00 horas, en el Centro Cultural en Sevilla de la Fundación Caja Rural del Sur, la exposición de pinturas e ilustraciones 'ICTA, Iniciales en corazones tallados en árboles'. La muestra podrá visitarse hasta el 13 de noviembre, de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas.

Roberto Alberto reúne en la sala de exposición del Centro Cultural José Luis Garcia Palacos, "momentos significativos de su trayectoria personal y artística, recuperados a través de títulos que se transforman en relatos y cobran forma mediante las imágenes", informa la fundación en un comunicado.

Se trata de un proyecto plástico y literario que invita a reflexionar sobre la memoria: "las huellas que dejan las personas en nuestras vidas y los recuerdos a los que regresamos con el paso del tiempo". El artista (Sevilla, 1973) es un pintor y artista plástico español, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

Su obra se caracteriza por un estilo realista e hiperrealista, con fuertes influencias de artistas norteamericanos de mediados del siglo XX como Edward Hopper, Andrew Wyeth y Richard Estes.

Ganador del cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla en 2002; Becado en la Slippery Rock University (EEUU), donde ha participado como artista en residencia. Y en 2018 pintó por encargo una réplica del histórico planetario de Eise Eisinga (Países Bajos).

Compagina, además, su labor pictórica con la rotulación a mano, la ilustración (como en Poeta en Nueva York) y trabajos para editoriales y cine.

"Quienes me conocéis, ya sabéis que a veces suelo contar las historias que hay detrás de algunos de mis cuadros. Un hilo de twiter en el que hablaba de unos de mis primeros dibujos acabó publicado en la revista Zenda libros como un cuento. Algún loco, el bendito loco a los mandos de @ediciones_en_huida, pensó que sería buena idea que siguiera escribiendo más relatos, los ilustrara y naciera un libro de todo ello", ha reconocido el autor.

La muestra recopila historias personales de las que surgieron obras y obras que le "regalaron bonitos recuerdos que atesorar y celebrar". De las paredes de la sala colgarán los originales que ilustran el libro (que también estará a la venta) y dos de las piezas "que han sido punto de inflexión" en su camino como pintor.