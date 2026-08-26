Robles destaca la labor del Cuartel de Fuerza Terrestre en Sevilla, que coordina al 80 por ciento del Ejército de Tierra

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita al Cuartel General de la Fuerza Terrestre (FUTER) del Ejército de Tierra en Sevilla - MINISTERIO DE DEFENSA

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado este miércoles, 26 de agosto, la labor del Cuartel General de la Fuerza Terrestre (FUTER) del Ejército de Tierra en Sevilla durante a la visita a este centro y ha subrayado su "preparación y gran labor", al dirigir y coordinar al 80 por ciento del Ejército de Tierra.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa ha detallado que el cometido principal de este centro es la preparación de las estructuras operativas para llevar a cabo operaciones militares.

"Desde este Cuartel General se realiza esa labor de dirección, de planificación y de coordinación, y quería venir a agradecérselo personalmente y a transmitirles el orgullo que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas, cuyos hombres y mujeres son ejemplo de profesionalidad", ha dicho Robles.

Asimismo, la responsable ha subrayado la importancia del papel del personal del Ejército de Tierra en el control y extinción de incendios, cuyo nivel de emergencia han supuesto su activación, en apoyo a la Unidad Militar de Emergencias.

"Son intervenciones que evidencian que la profesionalidad, la coordinación y el trabajo en equipo son las claves del trabajo del personal militar en cualquier situación".

En relación a las responsabilidades de la Fuerza Terrestre, la primera, según el referido Ministerio, es dirigir la preparación de sus unidades, así como la generación de los mandos y fuerzas que se les requieran para su transferencia a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

El segundo cometido es dirigir la preparación y generación de un cuartel general de nivel división y los cuarteles generales de nivel inferior, así como mandos componentes de estos niveles.

El tercero es participar en el planeamiento, conducción y ejecución de las actividades derivadas de las misiones específicas que se le pueden asignar, así como de las operaciones, planes operativos y ejercicios que se requieran.