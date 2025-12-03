Rocío Díaz asegura que "se van a estudiar" las alegaciones presentadas al tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla

Archivo - La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en el Parlamento andaluz - JUNTA - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asegurado este miércoles que "se van a estudiar" todas las alegaciones presentadas al estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla.

En una respuesta en el Parlamento andaluz a Por Andalucía, Díaz ha defendido que el proyecto actual es "más ambicioso" al recorrido anterior que "no tenía presente al barrio de Bellavista". "El metro es una de las principales apuestas del gobierno andaluz", ha afirmado.

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha mostrado a la consejera la "preocupación" de los vecinos ante el trazado en superficie previsto en el barrio. Una propuesta que según Gómez, supone una "división del barrio", mientras que en otras zonas de la ciudad "hay más de dos alternativas planteadas".

Díaz ha indicado que ha mantenido reuniones con los vecinos y que se van a estudiar todas las alegaciones y que "están en sintonía" con las entidades vecinales. "Somos un gobierno que escucha y plantea proyectos técnicamente viables", ha afirmado sin descartar el trazado en superficie previsto en Bellavista.

Este tramo en superficie ha sido criticado por la Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno, integrada por 29 asociaciones y entidades del barrio, que convocó una manifestación el pasado sábado 29 de noviembre.

La Plataforma se reunió el pasado jueves con la Junta de Andalucía para estudiar el soterramiento. El ejecutivo "trasladó su disposición a estudiar" la propuesta después del periodo de alegaciones. Una declaración que para la entidad "no supone un avance real hasta que la alternativa soterrada sea oficialmente incorporada y seleccionada".

PSOE y Vox también han pedido en sus alegaciones al estudio informativo del tramo sur, cuyo plazo de presentación ha terminado este martes, el soterramiento del metro por el barrio.

Cabe enmarcar que, según la Junta, la línea irá desde Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme con parada en la futura Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. La solución escogida en este estudio contempla un trazado soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el Bulevar de Bellavista.

Por otro lado, Díaz ha destacado que el tramo norte de la línea "está en ejecución" con una inversión de 1.300 millones de euros para conectar Pino Montano con el Prado de San Sebastián.