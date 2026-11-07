El Ronquillo (Sevilla) solicita a la Junta entrar en el Consorcio de Transporte Metropolitano

Archivo - Autobuses del Consorcio de Transportes estacionados en Plaza de Armas de Sevilla, en foto de recurso - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Ronquillo ha solicitado entrar en el Consorcio de Transportes de Sevilla, que gestiona la red de autobuses interurbanos y servicios complementarios entre la capital y los municipios del área metropolitana, y ha planteado un servicio de taxi a demanda en la localidad.

En este sentido, la alcaldesa, Ana Vizcaíno, ha mantenido una reunión con la delegada territorial de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, María Teresa Ávila, tras la solicitud que el Consistorio realizó el pasado verano. Un encuentro que ha tenido lugar en la sede de Delegación, según han confirmado desde el Gobierno local, para abordar asuntos en materia de movilidad.

La reunión ha tenido como principal objetivo trasladar "la preocupación municipal" ante la "pérdida del servicio de autobuses" en el pueblo tras la quiebra de la empresa Leda. "Si bien el servicio de autobuses quedó restablecido el pasado 16 de octubre, una vez adjudicado a la empresa Basebús, hemos aprovechado este encuentro para insistir en la necesidad de recuperar las franjas horarias de las que disponía anteriormente El Ronquillo y que se han perdido con la nueva concesión".

El Gobierno local ha valorado el compromiso de la Delegación territorial de "contactar con la nueva adjudicataria" de la línea para trasladarle "las demandas del municipio y tratar de conseguir una ampliación de los horarios disponibles".

Asimismo, en esa reunión se ha planteado la incorporación de El Ronquillo al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, "teniendo en cuenta la cercanía del municipio a otras localidades que ya forman parte de este organismo".

En opinión del equipo de gobierno de este municipio de la Sierra Norte, la incorporación supondría una importante oportunidad para mejorar las conexiones, ampliar las posibilidades horarias y reducir el coste de los desplazamientos.

Además, el Ayuntamiento "está a la espera" de recibir la solicitud que debe presentar para iniciar el procedimiento que conlleva el servicio de taxi a demanda. "Seguimos reivindicando mejoras que permitan garantizar un transporte público adaptado a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas", remarcan desde el Consistorio.