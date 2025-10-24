La ROSS abre su temporada de música de cámara en Sevilla con el programa 'De Beethoven a Debussy'

Archivo - Concierto de música de cámara de la ROSS. - ROSS - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) abre este domingo, 26 de octubre, su temporada de música de cámara con el programa 'De Beethoven a Debussy'. El concierto se celebra en la Sala Turina a las 12,00.

Según una nota de prensa remitida por la ROSS, el programa incluye obras de Debussy, Beethoven, Schumann y Muczynski. Todas ellas, interpretadas por el violonchelista Dmitri Prokófiev, el clarinetista Duarte Nuno Lessa Maia y la pianista Tatiana Postnikova. Los tres son profesores de la Real Orquesta.

El concierto se inicia con una selección de piezas para violonchelo y piano de Robert Schumann. A continuación sonará el Trío en Si bemol mayor, 'Op. 11 Gassenhauer' de Ludwig van Beethoven, escrita en 1797. El concierto proseguirá con la 'Première Rapsodie' para clarinete y piano de Claude Debussy, que el compositor francés escribió en 1910. Y por último, el Fantasy Trío, 'Op. 26 de Robert Muczynski', una obra escrita en 1969.

Con este programa, la ROSS arranca su ciclo de música de cámara que ofrecerá un total de 12 conciertos a lo largo del curso en la Sala Silvio del Espacio Turina. Las entradas están disponibles en la web oficial.