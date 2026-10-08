La ROSS celebra el 150 aniversario de Manuel de Falla con un programa de autores españoles en el Alcázar de Sevilla

Concierto en las Noches de los Jardines del Alcázar - ROSS

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) celebrará los próximos 10 y 11 de octubre el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla con un programa que tendrá lugar en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla bajo el nombre Noches en los Jardines de España, cuyo programa estará conformado por autores españoles.

Según ha detallado la orquesta en una nota de prensa, el programa estará dedicado principalmente al compositor gaditano en la efeméride de su nacimiento y reunirá algunas de sus obras vinculadas a la identidad musical española junto al Concierto para piano y orquesta en Sol mayor de Maurice Ravel.

En este sentido, el pianista onubense, embajador de la música española por el mundo, Javier Perianes será el solista que junto a la ROSS, abordará las dos obras para piano y orquesta del programa. Reconocido por su interpretación del repertorio español, Perianes ha mantenido una trayectoria internacional que ha incluido colaboraciones con orquestas y directores de distintos países.

Al frente de la ROSS estará su director titular, Lucas Macías, que dirigirá un programa de marcado carácter español en el que Falla y Ravel reflejarán su interés por la música española y la renovación musical de su época.

PROGRAMA HOMENAJE A FALLA

El programa comenzará con el 'Interludio y Danza' de 'La vida breve', una de las primeras obras de Falla en alcanzar reconocimiento internacional y en la que el compositor incorporó elementos de la música popular española a una escritura orquestal de gran riqueza rítmica.

A continuación, Javier Perianes abordará junto a la ROSS 'Noches en los jardines de España', obra para piano y orquesta compuesta entre 1909 y 1915, cuyos tres movimientos evocan distintos espacios y ambientes españoles a través de una combinación de escritura pianística y lenguaje orquestal, con referencias al folclore y al paisaje sonoro andaluz.

El programa continuará con el 'Concierto para piano y orquesta en Sol mayor' de Maurice Ravel, estrenado en 1932 y caracterizado por la combinación de elementos procedentes del jazz, la tradición clásica y la música popular.

El concierto concluirá con la Danza Final de la Suite no 2 de 'El sombrero de tres picos', una de las páginas más conocidas de Falla y una obra estrechamente vinculada a su colaboración con Sergei Diáguilev y los Ballets Rusos.

Los conciertos, cuyas entradas se encuentran agotadas, tendrán lugar los días 10 y 11 de octubre a las 21,00 horas horas en el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla, dentro del ciclo Noches en los Jardines del Alcázar.