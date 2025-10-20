La ROSS explora en Sevilla los maestros del Romanticismo bajo la batuta de la directora surcoreana Shi-Yeon Sung

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá los días 23 y 24 de octubre el tercer concierto de su temporada de abono, titulado 'Sinfónico 03: Romanticismos', que tendrá lugar a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza. El programa estará dirigido por la maestra surcoreana Shi-Yeon Sung, principal directora invitada de la ROSS desde esta temporada

Según ha informado la ROSS en una nota, el programa se abrirá con la Obertura-fantasía 'Romeo y Julieta' de Piotr Ilich Chaikovski, una de las obras más célebres del repertorio romántico. Inspirada en el drama de Shakespeare, la pieza combina lirismo y tensión dramática en un arco narrativo que refleja el amor trágico de los protagonistas, con una orquestación intensa y un final de gran carga emocional.

A continuación, el público podrá asistir al 'Konzertstück para cuatro trompas y orquesta' de Robert Schumann, una obra escrita en 1849 que destaca por su equilibrio entre virtuosismo y sensibilidad. El cuarteto de trompas estará formado por Matías Piñeira, Juan Manuel Gómez, Adrián Díaz Martínez y Joaquín Morillo Rico, este último profesor de la ROSS. La composición ofrece un diálogo continuo entre los solistas y la orquesta, con pasajes de gran exigencia técnica y un lenguaje profundamente lírico.

El concierto concluirá con la Suite de 'El caballero de la rosa', de Richard Strauss, que reúne algunos de los pasajes más emblemáticos de la ópera del compositor alemán. En esta partitura, Strauss combina el esplendor del vals vienés con una orquestación brillante y un tono de comedia elegante que refleja el espíritu refinado de la obra original.

Con este programa, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla propone un recorrido por tres visiones complementarias del romanticismo europeo: la pasión rusa de Chaikovski, el intimismo poético de Schumann y la sofisticación sonora de Strauss, bajo la dirección de Shi-Yeon Sung.

Por su parte, la orquesta ha destacado que Sung fue la primera directora de su país en ponerse al frente de orquestas internacionales de prestigio como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Radio France, la Filarmónica de Los Ángeles o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera.

Las entradas para el concierto Sinfónico 03: Romanticismos están ya disponibles a través de los canales habituales de la ROSS y del Teatro de la Maestranza.