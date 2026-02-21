La ROSS selecciona a las voces que formarán parte del coro amateur para el programa 'Canta con la ROSS'

Archivo - Más de un millar de aspirantes al coro amateur para interpretar la Novena de Beethoven, en una imagen de archivo. - TEATRO DEL MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) lleva a cabo este sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro de la Maestranza desde las 10,00 horas el proceso individual de selección de las voces que conformarán el coro amateur que interpretará, junto a los músicos de la orquesta, el programa Canta con la ROSS los días 15, 16 y 17 de julio de 2026. En total, la ROSS ha recibido 1.082 inscripciones de personas interesadas en participar en dicho proyecto.

A lo largo de todo el fin de semana se llevarán a cabo las pruebas que consistirán en un encuentro con los directores del programa para el que no es necesario contar con experiencia musical previa. Los seleccionados deberán comprometerse a participar en todos los ensayos previstos entre los meses de marzo y julio de 2026, además de recibir la formación vocal correspondiente, ha detallado la ROSS en una nota de prensa.

Los participantes que finamente sean seleccionados recibirán formación vocal especializada, asistirán a los ensayos e interpretarán, junto a la ROSS, algunos de los coros más célebres de la historia de la ópera en el Teatro de la Maestranza, como Carmen de Bizet, Aida y Nabucco de Verdi o Turandot de Puccini, entre otras obras emblemáticas del repertorio operístico.

Esta iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada la pasada temporada, cuando la ROSS impulsó un proyecto similar para la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, una de las obras más importantes de la historia de la música, en el que participaron más de 500 personas. El gran éxito de esa primera edición con lleno absoluto en sus dos conciertos, ha llevado a la orquesta a ampliar en 2026 a tres el número de funciones de Canta con la ROSS, una iniciativa que se enmarca dentro del programa Feeling ROSS. Con esta propuesta, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla refuerza su compromiso con la divulgación musical, acercando la música sinfónica y operística al público y brindando la oportunidad de vivirla desde dentro.