Salvador Gutiérrez Solís recibe el Premio Factoría Creativa Nacional de las Letras 2026 de La Rinconada (Sevilla)

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha reconocido a través de su programa Estación de las Letras, al escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís con el Premio Factoría Creativa Nacional de las Letras de Fomento de la Lectura y también por su trayectoria literaria ejemplar y su difusión de la cultura.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el escritor ha descubierto una escultura como homenaje en el parque Dehesa Boyal, donde ha estado acompañado por familiares, amigos, el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, la delegada de Cultura, Raquel Vega, y parte del Consejo Lector de las Letras de La Rinconada como el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, y los escritores Fernando Repiso y Mercedes de Pablos.

Tras descubrir la escultura, el homenajeado se trasladó al Centro Cultural La Villa, donde tuvo lugar la entrega de este reconocimiento que el responsable municipal de cultura calificó como "un acto de reconocimiento, de justicia literaria" y también a "un hombre de luz, inspirador desde las buenas letras" y que ha sido además "un gran mentor" para que el proyecto Estación de las Letras fuera distinguido en 2025 con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura.

Asimismo, ha destacado su contribución a la innovación en sus hilos narrativos, con una trayectoria además "muy reconocida", con distinciones muy importantes, y destacaría también al Salvador Gutiérrez periodista y su contribución al Campus de Periodismo y Cultura Villa de La Rinconada, que también recientemente recibía una importante distinción a nivel nacional.

Al hilo, Vega ha subrayado que el autor es "un mentor, una persona inspiradora, un escritor que ha participado activamente con la comunidad educativa y con nuestra juventud gracias a su papel de dirección del Ciclo de Novela Juvenil en Estación de las Letras.

"Novelista, ensayista, articulista, promotor cultural. Su obra se distingue por la calidad, el compromiso con la realidad, la constante capacidad para renovar los lenguajes narrativos", ha añadido, a la vez que ha puesto en valor su papel como agitador, dinamizador y provocador.

De esta manera, Salvador Gutiérrez Solís ha recogido el galardón --una pieza de cerámica que simboliza la Fábrica de la Cultura que hace años albergaba las antiguas naves del tabaco-- y ha afirmado sentirse "abrumado". "Estoy súper emocionado y súper contento de estar aquí recibiendo un premio que no me canso de repetir que no merezco, porque si leo la nómina de autores y autoras que han recibido el premio, no encajo dentro de esa familia tan distinguida".

A su vez, el creador de la inspectora Carmen Puerto ha agradecido saber que su trabajo "se reconoce, que hay gente que lo valora, que te lee, que lo disfruta", del mismo modo que ha resaltado su vinculación con el municipio, donde en los últimos años ha desarrollado "proyectos bonitos y muy interesantes" y, sobre todo, "hacerlo de una forma muy libre, muy espontánea, muy innovadora, en un sitio, en un lugar donde la cultura es una seña de identidad".

Acto seguido, la periodista Mercedes de Pablos dialogó con el autor, que declamó antes una semblanza del escritor titulada 'La estrategia de un hombre honesto', en un guiño a la última novela de Gutiérrez Solís, 'La estrategia del impostor'.

Durante la conversación, De Pablos ha destacado su figura como "un hombre machadianamente bueno", resaltando su trayectoria y calidad humana, enfatizando su cercanía, la perspicacia e ironía con la que retrata la naturaleza humana en sus obras de novela negra, su generosidad con la comunidad y "el impacto innovador" que logró mediante la creación de hilos narrativos en X, los cuales han sido adquiridos por Prime Video.

Del mismo modo, ha abordado el valor de sus publicaciones más representativas para reflexionar sobre la delgada línea de la moralidad, la corrupción y cómo la verdadera bondad exige una postura inteligente y rabiosamente activa.

El homenaje concluyó celebrando el compromiso vital del autor con la vida, la literatura y el entorno cultural de La Rinconada, sobre lo que Gutiérrez Solís ha expresado sentirse "profundamente conmovido" por la distinción recibida, admitiendo una "sensación persistente de modestia frente a su trayectoria".

Al abordar el origen de sus obras y su propia experiencia vital, el autor compartió el impacto de escribir durante un proceso de salud complejo y cómo ello transformó su perspectiva diaria: "Mientras estaba escribiendo la novela y estaba cebándome con Mario Mesa --protagonista de 'La estrategia del impostor'-- en esa dinámica tan intensa y eléctrica, yo no pensaba en el cáncer. Y eso me enseñó a no convertir la enfermedad en el centro de mi vida. Lo que tenga que pasar, pasará", ha apostillado.

Además, ha reflexionado sobre la percepción social de las estancias hospitalarias, a lo que ha defendido que en la sala de quimio "hay mucha más vida de la que la gente se puede imaginar"."Encuentras gente absolutamente con un entusiasmo brutal, con un deseo de vivir alucinante. A veces es muy divertido y mucha gente se llevaría una sorpresa si fuera a una sala de quimio", ha abundado.

Respecto a la construcción narrativa de su novela 'La estrategia del impostor', Gutiérrez Solís ha abordado la temática de la gestión pública y la integridad institucional, a través sus vivencias previas con representantes políticos, con los que ha trabajado y convivido "durante muchos años" y a los que han considerado "excelentes, trabajadores" en su mayoría. "No había casos de escándalo ni de cosas extrañas en la mayoría que conocí".

Finalmente, el autor ha criticado la facilidad para la mentira es tan fácil en este tiempo "por el uso atroz que se hace de las redes sociales", mientras que en literatura también hay quienes dicen: "Lo que tú haces no es literatura". "Si es rica una sociedad con diferentes razas y credos, también es rica una literatura donde hay distintos géneros y no todos escribimos de lo mismo", ha apelado en su defensa de la novela negra.