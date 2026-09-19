El San Juan de Dios incorpora el primer sistema de cirugía robótica en Sevilla para prótesis de rodilla y cadera

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SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios Sevilla, ubicado en el barrio de Nervión, ha incorporado el primer sistema de cirugía robótica 'Mako SmartRobotics', pionero en Andalucía, convirtiéndose en el primer hospital de la provincia en disponer de esta tecnología aplicada a estas intervenciones.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, la incorporación de esa tecnología de Stryker permitirá avanzar hacia una cirugía más precisa y personalizada, al adaptar la planificación de cada intervención a la anatomía concreta de cada paciente.

De esta manera, el objetivo es poner a disposición de los profesionales nuevas herramientas que permitan optimizar el procedimiento quirúrgico y ofrecer una atención cada vez más individualizada.

Asimismo, a diferencia de los sistemas de navegación quirúrgica, este sistema de cirugía robótica permitirá realizar una planificación tridimensional previa a la intervención a partir de un TAC.

Sobre esta reconstrucción de la anatomía del paciente, el cirujano podrá estudiar la articulación y establecer de forma personalizada aspectos relacionados con la intervención y la colocación de la prótesis.

Esta planificación se realiza antes de la cirugía y permitirá al equipo quirúrgico llegar al quirófano con una estrategia definida a partir de las características anatómicas concretas de cada persona.

Durante la cirugía, el brazo robótico asiste al especialista en la ejecución de la planificación realizada previamente, aportando información y control durante el procedimiento.

Además, el sistema ha incorporado límites de seguridad que ayudarán a mantener la actuación del instrumental dentro de la zona previamente definida por el cirujano, sin alterar el resto de la estructura anatómica, de manera que en todo momento, el criterio y la experiencia del cirujano guíen el procedimiento.

PRECISIÓN Y PERSONALIZACIÓN AL SERVICIO DE LA PERSONA

Esta novedosa tecnología se ha incorporado al modelo asistencial del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital San Juan de Dios Sevilla, organizado en subunidades anatómicas, que permite abordar de manera especializada las diferentes patologías del aparato locomotor, ahora también mediante cirugía robótica.

En este sentido, el coordinador del Servicio, el doctor Miguel Villa, ha expresado que uno de los principales avances que aporta este sistema robótico es la posibilidad de "planificar la intervención teniendo en cuenta la anatomía concreta de cada paciente" y trasladar esa planificación al quirófano con una herramienta de asistencia robótica. "Cada persona es diferente y, por tanto, cada intervención requiere una planificación individualizada, ha añadido.

Al hilo, la directora gerente del Hospital, María Jesús Pareja, ha destacado que la incorporación de esta tecnología debe entenderse desde la finalidad última de la asistencia, a lo que ha asegurado que en el centro, entienden la innovación como "una herramienta al servicio de las personas". "Incorporar tecnología avanzada tiene sentido cuando permite a nuestros profesionales contar con más herramientas para cuidar mejor y ofrecer una atención cada vez más precisa y personalizada", ha afirmado.

La incorporación de este equipamiento, instaurado de manera pionera en Andalucía por la Orden Hospitalaria en sus hospitales de Sevilla y Córdoba, ha situado al centro entre los más avanzados del país en cirugía ortopédica asistida por robot para intervenciones de reemplazo articular de rodilla y cadera.

En contexto, la artrosis de rodilla y cadera es una de las principales causas de dolor y limitación de la movilidad, por lo que cuando los tratamientos conservadores dejan de ser eficaces, la implantación de una prótesis ayuda a recuperar la función de la articulación y mejorar la calidad de vida.