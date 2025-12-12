San Luis de los Franceses acoge el concierto de Navidad de Diputación de Sevilla con un quinteto de oboe y cuerdas

San Luis de los Franceses acoge el concierto de Navidad de Diputación con un quinteto de oboe y cuerdas - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La iglesia del conjunto monumental de San Luis de los Franceses acoge la noche de este viernes, a las 20,30 horas, el concierto de Navidad organizado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, que protagoniza el Quinteto de Oboe y Cuerdas y que forma parte del programa de dinamización de este bien patrimonial.

Con todas las entradas para el espectáculo vendidas, la apertura de puertas al público será a las 20,00 horas, detalla la Diputación en un comunicado. El quinteto cuenta con Gabriel Maranjo como oboe solista. Mención de honor en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero, obtiene el Grado en Enseñanzas Superiores de Música en el Centro Superior de Música del País Vasco.

Elena Fernández es violinista. Catedrática del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, completó sus estudios en Barcelona con Agustín León Ara y, posteriormente, en la Guildhall School of Music & Drama de Londres con Krysia Osostovich. Es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Rioja y obtuvo un Máster en investigación musical por la Universidad Internacional de Valencia.

Enrique Chaves también es violinista. Estudia en el Conservatorio Manuel Castillo, donde obtiene los títulos superiores de Violín y música de cámara. Ha sido alumno de Tamara Bektemirova y ha ofrecido conciertos en diversos países de Europa con diversas agrupaciones de carácter internacional. Chaves ha sido miembro de la Orquesta Joven de Andalucía.

Por su parte, Ignacio Manzano toca la viola. Formado en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y en el Conservatorio de Región de Rueil-Malmaiso (París), logró beca del Ministerio de Cultura a través de la Joven Orquesta Nacional de España. Ha pertenecido a la Joven Orquesta Nacional de España y a la Joven Orquesta Andaluza y la Orquesta Joven de Francia.

Por último, Ana Sánchez Barrueco toca el violoncello. Comenzó a la edad de nueve años con los profesores Teresa Aizpuru y John Paul Friedhoff hasta que en 1998 ingresa en la Staatliche Hochschule für Musik Freiburg (Escuela Superior de Música de Friburgo, Alemania), donde cursa sus estudios bajo la tutela de la Profesora Adriana Contino, hasta que en Julio del 2004 obtiene el Diploma de Músico de Orquesta con las máximas calificaciones.