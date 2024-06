Satse avisa de la falta de enfermeras y matronas "para cubrir el 'Plan Verano' en la provincia de Sevilla"

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Sevilla ha alertado de "la falta de enfermeras y matronas para cubrir las necesidades del plan de verano en los centros hospitalarios de la provincia", circunstancia que se produce "sólo un mes después de dejar sin renovar a más 650 profesionales de estas categorías y mientras la Bolsa de Empleo sigue sin actualizar en estas categorías".

En concreto, Satse denuncia en un comunicado que "se unen el despido de profesionales a finales de mayo, la falta de actualización de la Bolsa de Empleo Temporal y el retraso en el lanzamiento del plan de contratación para el verano, aprobado esta última semana de junio, para provocar que los centros hospitalarios se encuentren ya sin profesionales para cubrir sus necesidades de cara a los meses de verano".

"Prueba de ello, es el lanzamiento en los últimos días de las denominadas ofertas específicas por parte de los centros sanitarios del SAS en Sevilla argumentando la Administración la necesidad de recurrir a esta fórmula ante 'la inexistencia de candidatos en situación de disponible en la bolsa de contratación'".

Entre otras, añade el sindicato, se han publicado convocatorias públicas para la provisión temporal de puestos de Enfermera/o para los Hospitales Virgen del Rocío (81 contratos), Virgen Macarena (60 contratos de Enfermero/a, 8 de ellos para el área de Diálisis) y la Merced en Osuna (sin especificar número), para cubrir el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024.

Para Satse es "contradictorio" justificar la provisión de estas plazas en que no hay profesionales disponibles "cuando no han publicado ni siquiera los listados con los méritos actualizados de la Bolsa Única de Empleo", siguiendo actualmente vigentes los correspondientes al año 2021 como viene denunciando el sindicato "de forma reiterada", de modo que "promociones completas de profesionales no han tenido aún ni siquiera posibilidad de optar nunca a un contrato temporal en el SAS".