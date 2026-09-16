Satse Sevilla exige recuperar la vigilancia en el Centro de Salud del Cerro del Águila tras una nueva agresión

Concentración de Satse ante el Centro de Salud del Cerro del Águila - SATSE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla ha lamentado la agresión verbal sufrida por una enfermera de Salud Infanto-Juvenil del Centro de Salud Cerro del Águila de Sevilla y ha reclamado la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios, además de la recuperación de la vigilancia en el centro.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, en señal de repulsa y apoyo a la trabajadora afectada, profesionales del centro y representantes sindicales se han concentrado este miércoles a las puertas del centro de salud para denunciar unos hechos que consideran "intolerables" y que evidencian, una vez más, "la necesidad de reforzar las medidas de protección frente a las agresiones en el ámbito sanitario".

De esta manera, Satse ha defendido que ninguna discrepancia o situación de tensión puede justificar comportamientos agresivos hacia los profesionales sanitarios, quienes desempeñan su labor con el único objetivo de prestar la mejor atención posible a los pacientes y sus familias.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería ha trasladado a la Dirección de Personal su profunda preocupación por este nuevo episodio y ha solicitado de forma urgente la recuperación del servicio de vigilancia de seguridad en el Centro de Salud Cerro del Águila, retirado del mismo desde el pasado 4 de septiembre.

Para la organización sindical, resulta "especialmente preocupante" que apenas unos días después de su retirada se haya producido una agresión a una profesional sanitaria.

Por ello, Satse ha exigido que se restablezca de manera inmediata la presencia de vigilancia de seguridad en el Centro de Salud Cerro del Águila y ha reclamado a la Administración sanitaria que refuerce todas las actuaciones dirigidas a prevenir las agresiones, garantizando entornos de trabajo seguros para los profesionales.