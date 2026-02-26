Seis líneas de Tussam cambian su recorrido desde este lunes por las obras del Metro de Sevilla en San Juan de Ribera

Archivo - Autobús municipal en el centro de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tussam ha informado este jueves de la modificación en el recorrido de las líneas 1, 2, 10, 13, 16 y A2 con motivo del avance de las obras del Metro de Sevilla en la calle San Juan de Ribera.

Según ha indicado el servicio municipal en una publicación de redes sociales, el cambio entra en vigor a partir del lunes 2 de marzo hasta nuevo aviso.

El recorrido de la línea 1 en sentido Polígono Norte queda de la siguiente forma: María Auxiliadora, Avenida de Miraflores, Ronda Pío XII, Sor Francisca Dorotea, Avenida San Lázaro, a su recorrido habitual. Y en sentido Hospital Virgen del Rocío: Avenida Trabajadores Inmigrantes, Ronda de Pío XII, Avenida de Llanes, Carretera Carmona, María Auxiliadora, a su recorrido habitual.

De esta forma, quedan suprimidas todas sus paradas en Ronda Capuchinos, Muñoz León, Don Fadrique, Doctor Marañón, San Juan de Ribera y Doctor Leal Castaños. Se habilitan nuevas paradas en Avenida de Miraflores, Ronda de Pío XII, Avenida de Llanes y Carretera de Carmona. Por su parte, Sor Francisca Dorotea cambia su sentido hacia Polígono Norte.

Con respecto a la línea 16, el recorrido en sentido Valdezorras queda de la siguiente forma: María Auxiliadora, Avenida de Miraflores, Avenida San Juan de la Salle, a su recorrido habitual. Y en sentido Centro: Avenida de Pino Montano, Avenida de Llanes, Carretera Carmona, María Auxiliadora y vuelta a su recorrido habitual.

Para esta línea quedan suprimidas todas sus paradas de la Ronda Capuchinos, Doctor Marañón, San Juan de Ribera y Sor Francisca Dorotea. Se habilitan nuevas paradas en Avenida de Miraflores (sentido Valdezorras), Avenida de Llanes (sentido centro) y Carretera de Carmona (sentido centro).

Por último, las líneas 2, 10, 13 y A2 queda su recorrido por Doctor Marañón, calle José Díaz, Avenida Concejal Jiménez Becerril, Barqueta y vuelta a su itinerario habitual.

Asimismo, quedan suprimidas las siguientes paradas: San Juan de Ribera, Hospital Virgen Macarena, Parlamento de Andalucía (líneas 2-13) y Resolana-Barqueta (líneas 2-13). Se habilitan las siguientes paradas: José Díaz-Macarena Tres Huertas, Avenida Concejal Jiménez Becerril, Barqueta y Resolana (solo línea 10).