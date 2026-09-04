Los serenos de Sevilla realizan 370 acompañamientos en el primer semestre y amplían su servicio hasta septiembre de 2027

Archivo - Una pareja de agentes cívicos o serenos transita junto a la Parroquia de San Marcos, en el casco antiguo. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de agentes cívicos, también conocidos como serenos, ha llevado a cabo en el primer semestre del año 2026 más de 370 acompañamientos y más de 800 avisos al Cecop, Policía Local y Bomberos.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, que en su primera sesión de inicio del curso 2026-2027 ha aprobado a través de la Delegación de Empleo la prórroga durante un año más, hasta septiembre de 2027, del servicio de agentes cívicos, con una inversión de más de 2,1 millones de euros.

Actualmente, este servicio, que comenzó en diciembre del año 2023 con 18 agentes y dos coordinadores en doce barrios del Casco Histórico, cuenta actualmente con 70 agentes cívicos y tres coordinadores desplegados en 34 zonas de toda la ciudad.

NUEVO EDIFICIO DEL HORNO CREMATORIO

En otros asuntos, el Gobierno municipal ha aprobado en la referida sesión el último paso para iniciar las obras de correspondientes al nuevo edificio del horno crematorio del cementerio de San Fernando, con un contrato adjudicado por un importe de más de 800.000 euros.

El mismo albergará tres hornos crematorios que serán además renovados, según Bueno. "Damos un paso decisivo en la renovación completa del crematorio, adaptando unas instalaciones que llevan en servicio más de cuatro décadas y que deben ser adaptadas a los modelos actuales".

Finalmente, se ha aprobado la adjudicación para la concesión de un solar municipal en la calle Faustino Gutiérrez Alviz, en el barrio de Sevilla Este, con el objetivo de que el mismo pueda albergar la construcción y gestión de una residencia de día para personas con discapacidad intelectual y sus familias.

La iniciativa, fruto de la Asociación Paz y Bien, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento para poner al servicio de la ciudadanía "patrimonio municipal para el desarrollo de labores de interés general y de un importante carácter social, en este caso".