Sevilla acoge el I Foro de Emprendimiento Tecnológico para impulsar la transformación digital provincial

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El I Foro de Emprendimiento Tecnológico de la Provincia de Sevilla, celebrado este miércoles, ha reunido a instituciones, empresas y expertos para analizar los retos de la transformación digital y el emprendimiento tecnológico en el territorio. El encuentro ha sido organizado por Inpro, sociedad de informática de la Diputación de Sevilla, y por La Voz del Sur.

Según ha informado la institución provincial en una nota, durante la apertura, el vicepresidente de inpro, Antonio Jesús Muñoz, afirmó que "la digitalización no es solo una cuestión tecnológica, sino de futuro, de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades", y defendió que "la cohesión es digital o no será". Además, ha subrayado el compromiso de la Diputación con "una provincia que avance al mismo ritmo en lo digital, tanto en la capital como en el entorno rural".

Muñoz ha enmarcado la necesidad de reforzar la colaboración público-privada como elemento clave del desarrollo digital: "El emprendimiento tecnológico requiere de la unión entre talento, investigación e inversión. Las administraciones debemos actuar como facilitadoras, generando entornos favorables y políticas de innovación que impulsen la competitividad empresarial", ha afirmado.

Como ejemplo de esta cooperación, ha señalado la próxima celebración de la XII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, InproInnova, el 19 de noviembre en Fibes, donde participarán más de 40 empresas y startups, junto a agencias públicas y universidades.

Este primer foro nace con el objetivo de consolidar a la provincia como referente en innovación y digitalización, fomentando la colaboración público-privada, la atracción del talento tecnológico y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor sevillano.

Durante la jornada, se ha celebrado una mesa de debate sobre el estado del emprendimiento tecnológico en la provincia, las opciones de financiación y las líneas de mejora del sector TIC, con la participación de Juan Luis Pavón, fundador de Sevilla World; Gracia Catalina Piñero, de ESA BIC Andalucía; Isabel Hormigo, de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA); Daniel Escribano, CEO de NexoNeutral; y Nuria Egea, CEO de Tecnoalgae.

En el foro se ha subrayado que Sevilla cuenta con un ecosistema de innovación y emprendimiento en crecimiento, articulado a través de universidades, centros tecnológicos, incubadoras, parques científicos, asociaciones empresariales y administraciones públicas.