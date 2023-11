Sevilla aprueba una moción del PP contra "la supresión del vuelo con Madrid", que PSOE y Podemos-IU tildan de "bulo"

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves una moción presentada por el grupo municipal del PP "contra la supresión de los vuelos de corta distancia con Madrid", gracias a los votos del Partido Popular y de Vox. Por el contrario, PSOE y Con Podemos-IU han expresado su rechazo a la propuesta. Ambas formaciones han coincidido en calificar de "bulo" esa medida, en lo que a Sevilla se refiere porque el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, a nivel nacional, para reducir los vuelos domésticos "excluye a la capital andaluza".

"Se trata de una propuesta que afecta a aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo que la ciudad esté conectada con aeropuertos-hub que enlazan con rutas internacionales", ha recordado el concejal socialista Francisco Páez, que ha ironizado al respecto: "Entiendo que a lo mejor su inglés puede que sea limitado, pero se van a Google y buscan qué significa aeropuertos hub o preguntan a los profesionales del turismo que tenemos en Contusa y les van a sacar de duda. No sé si les falta comprensión lectora o es mala fe".

Páez ha recordado que "ha salido el delegado del Gobierno y la ministra del ramo para decir que esto no va a suceder, pero está claro, como no tienen programas de gobierno, que vienen una vez más a atacar al Ejecutivo central".

En esa línea se han manifestado desde el grupo municipal Con Podemos-IU, que han criticado al PP por "pretender que dediquemos nuestro valioso tiempo, pagado con dinero del contribuyente, a debatir bulos. Por cierto, que en su moción les ha faltado citar las fuentes de las 'fake news' en las que se han basado para redactar la propuesta porque todo el mundo sabe que el vuelo Sevilla-Madrid no está en riesgo", ha asevarado la portavoz, Susana Hornillo.

El concejal Juan de la Rosa, que ha defendido la moción, ha esgrimido que "la eliminación de este vuelo supondría un déficit para la comunicación de nuestra ciudad con la capital de España". "Sólo el anuncio de una medida así ha supuesto una merma importantísima en las previsiones de negocio de una ciudad como la de Sevilla". Una medida que "persigue todo lo contrario de lo que deberíamos hacer: potenciar al máximo el aeropuerto de San Pablo y no mermarlo o anularlo".

Para Vox, ese plan impulsado para portenciar el transporte ferroviario no conseguirá su objetivo porque "muchos cogerán el coche, puesto que no todos podrán afrontar ese coste y tendrán que utilizar esa alternativa del coche y seguirán emitiendo por tanto mayor CO2. Por no hablar también de la electricidad de los trenes que se genera en buena parte a través de los combustibles fósiles".