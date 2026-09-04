Sevilla formaliza la regulación del teletrabajo municipal, que arrancará con un día semanal durante un año

Archivo - Imagen de recurso de teletrabajo - REMITIDA CMUNICACIÓN JORGE ALIÓ - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla, que ha celebrado este viernes su primera sesión de cara al curso 2026-2027, ha formalizado la elaboración definitiva de la regulación para la implantación del teletrabajo para empleados municipales.

Según ha indicado en una rueda de prensa posterior al encuentro el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, su puesta en marcha contará con un periodo de prueba de doce meses en el que el teletrabajo estará permitido un día a la semana, "siempre garantizando unos mínimos de prestación obligatoria para asegurar la atención directa y presencial a la ciudadanía desde los servicios municipales".

Ello ha sido posible, según Bueno, tras la negociación con sectores sindicales y ha tenido en cuenta la digitalización y modernización de la administración, la mejora de condiciones de trabajo de empleados públicos y la garantía de prestación de servicios públicos de calidad al ciudadano.

Para asignar estos días se ha llevado a cabo un sistema de rotación equitativa en el que se ha priorizado a trabajadores con movilidad reducida, empleados mayores de 60 años y conciliación familiar, así como personal empleado con residencia externa al término municipal de Sevilla.

"Supone un salto cualitativo hacia la ciberseguridad que nos preocupa, dado que se retirarán de forma progresiva los antiguos equipos de mesa, que serán sustituidos por un equipo informático portátil", ha concluido el portavoz.