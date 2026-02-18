Sevilla impulsa la Red Sin Gluten 2026 con 100 establecimientos adheridos y sello sanitario de garantía

La delegada de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, en la presentación de la campaña 2026 de la Red Sevilla Sin Gluten. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha presentado este miércoles en el Palacio de los Marqueses de la Algaba la campaña 2026 de la Red Sevilla Sin Gluten (RSSG), una iniciativa municipal que promueve una oferta gastronómica segura para personas con enfermedad celíaca y que ya ha alcanzado los 100 establecimientos adheridos con sello sanitario de garantía.

Durante la presentación, la delegada ha destacado que "desde el Ayuntamiento seguimos avanzando en un modelo de ciudad inclusiva, saludable y accesible, donde todas las personas puedan disfrutar de la gastronomía con seguridad y tranquilidad. Comer bien también significa comer con garantías sanitarias".

La Red Sevilla Sin Gluten nace con el objetivo de constituir una red de establecimientos hosteleros que ofrezcan menús sin gluten con todas las garantías de seguridad alimentaria, mejorando así la calidad de vida tanto de las personas celíacas residentes en la ciudad como de quienes la visitan. En este sentido, Gastalver ha subrayado que la iniciativa contribuye a "la normalización social, permitiendo a este colectivo disfrutar de la restauración fuera del hogar con las mismas condiciones de seguridad".

Actualmente, la red cuenta con 65 establecimientos activos y ha alcanzado las 100 adhesiones con un crecimiento sostenido y presencia en todos los distritos de la ciudad, destacando especialmente el Casco Antiguo. Además, se ha logrado incorporar franquicias y grupos hosteleros, reforzando el alcance del proyecto.

La delegada ha recordado que la adhesión a la red implica un protocolo exhaustivo que garantiza la calidad sanitaria y nutricional de la oferta gastronómica. Este proceso incluye formación especializada sobre enfermedad celíaca, análisis de recursos, revisión de la oferta culinaria, adaptación de procesos de producción, capacitación del personal y la posterior entrega del sello RSSG como garantía de confianza para la ciudadanía.

Gastalver también ha puesto en valor el impacto de las acciones estratégicas impulsadas en los últimos años, como la Ruta Gastronómica Sin Gluten, que en 2026 celebrará su sexta edición y se ha convertido en un atractivo turístico, así como campañas como Navidad Sin Gluten, Semana Santa sin gluten y diversas acciones divulgativas y promocionales.

En el ámbito digital, la red continúa reforzando su posicionamiento con una web que en 2025 registró más de 25.000 usuarios y más de 256.000 interacciones, además de una aplicación móvil que supera los 8.600 usuarios entre iOS y Android, incorporando nuevas funcionalidades como geolocalización de establecimientos, reservas, rankings y notificaciones, así como su ampliación al idioma inglés para facilitar el acceso a visitantes internacionales. A ello se suma una comunidad en redes sociales en constante crecimiento, con millones de visualizaciones anuales.

La delegada ha incidido en el impacto sanitario y social del proyecto, recordando que una de cada cien personas padece enfermedad celíaca, lo que supone aproximadamente 7.000 personas en la ciudad, además de un importante número de visitantes potenciales. En este contexto, los datos de satisfacción reflejan el éxito de la iniciativa, con un 88% de valoraciones muy positivas y un 99% de usuarios que recomendarían los establecimientos adheridos.

La campaña 2026 refuerza el posicionamiento de la Red Sevilla Sin Gluten como garantía sanitaria, referente en salud pública y símbolo de confianza para consumidores y sector hostelero.

Para finalizar, Gastalver ha señalado que "la Red Sevilla Sin Gluten es un ejemplo de colaboración entre administración, sector hostelero y ciudadanía, que genera beneficios en salud pública, impulsa el turismo especializado y proyecta la imagen de Sevilla como una ciudad moderna, comprometida y accesible para todos".