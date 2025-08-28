Sevilla ofrece esta semana música, teatro y arte con 'Cuarteto Isbilya', 'Dardanus Ensemble' y Curro González

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sevilla acoge esta semana una programación cultural que combina música en vivo, teatro patrimonial y exposiciones en espacios emblemáticos de la ciudad, donde se ofrecerán eventos, conciertos y espectáculos como los del 'Cuarteto Isbilya' o 'Dardanus Ensemble', junto a exposiciones como 'El Palacio de los Archivos' o 'Siguiendo el Camino Torcido' de Curro González.

En esta línea, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado en una nota sobre la programación cultural disponible entre este jueves y el próximo miércoles, 3 de septiembre, en la ciudad. De este modo, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado su "satisfacción" por ofrecer "una agenda que combina excelencia artística, historia y espacios únicos. Cada semana es una nueva oportunidad para descubrir Sevilla desde la cultura".

'Noches de Verano en el Palacio de Marqueses de la Algaba' continúa su ciclo de conciertos esta semana con la actuación de 'Bratia', una banda de música balcánica y 'jazz manouche' este jueves a las 21,30 horas. La XXVI edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' también continúa con su programación con cinco espectáculos durante estos días. Así el jueves subirá al escenario 'Dardanus Ensemble' con su propuesta 'Amor y tormento', con la que celebran el 300 aniversario de la muerte de Alessandro Scarlatti.

El viernes 29 es el turno del 'Cuarteto Isbilya', quienes presentarán 'Éxitos del Rock Andaluz', mientras que el sábado actuarán Helena Armado y Pepe Fernández con su homenaje al centenario del nacimiento de Juanita Reina.

Asimismo, el martes, 2 de septiembre, tendrá lugar el concierto de 'Q & The Moonstones' y el miércoles 3 actuarán 'Padilla Siblings'. Todos estos conciertos serán a las 22,30 horas y tendrán un precio fijo de siete euros.

El Real Alcázar prosigue además con sus visitas nocturnas teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en el propio palacio. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, las funciones se celebran todos los jueves y viernes hasta octubre.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha señalado que las entradas para la primera edición del Festival de ópera de Sevilla ya están a la venta. Se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre en emplazamientos como el Real Alcázar, la Real Fábrica de Artilleria, el Teatro de la Maestranza, el Espacio Turina, el Palacio de las Dueñas o la Casa de Salinas.

EXPOSICIONES DURANTE LA SEMANA

La capital hispalense también ofrece esta semana una serie de exposiciones diversas. En el actual Archivo Histórico Provincial es posible visitar 'El Palacio de los Archivos', una muestra que recorre siglos de historia urbana, desde el siglo XIII hasta la actualidad, a través de planos, fotografías y documentos inéditos de los fondos del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.

'Miranda a la Bachillera' es otra de las exposiciones disponibles, una exposición fotográfica dedicada a la historia del barrio impulsada por la Asociación de Vecinos Estrella Andaluza. La exposición es fruto del trabajo de recopilación y digitalización realizado por La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, que ha rescatado momentos, rostros y rincones que forman parte de la identidad vecinal.

En el Espacio Santa Clara se han reunido obras inéditas, grandes formatos y diferentes disciplinas que exploró el artista Curro González, en una exposición titulada 'Siguiendo el Camino Torcido'. Asimismo, en la Real Fábrica de Artillería está expuesta la 'Obra Taxonomía de las Nubes' de Dionisio González, con la que cierra el ciclo 'Cuatro miradas al universo', integrada por otras tres obras.

La Real Fábrica de Artillería también ha incorporado a su patio de Carlos III la escultura 'Cancel (específico, rectangular)' del artista Juan Suárez, una obra de acceso libre que simboliza la "apertura" del patrimonio industrial sevillano al arte contemporáneo y a la ciudadanía.

Finalmente, el autor sevillano y ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, Luis Gordillo, ha expuesto en el espacio Santa Clara 'Retroalimentación', una muestra de piezas pertenecientes a las diferentes etapas de su trayectoria, que van desde los años 70 hasta la actualidad.