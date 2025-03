Sevilla reconoce a los jóvenes científicos y estudiantes de la ciudad "más brillantes" de 2024

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de las delegaciones de Educación y Juventud, ha reconocido este miércoles a los jóvenes científicos sevillanos y estudiantes en Sevilla "más brillantes" de este pasado año 2024.

El Salón Colón ha acogido la XXII edición del 'Premio Joven a la Cultura Científica' que tiene como objetivo reconocer, impulsar y visibilizar el talento y la excelencia de los jóvenes en el campo de la investigación, informa el Consistorio en una noat de prensa.

Este acto ha sido posible gracias al convenio firmado con el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, para reforzar el compromiso municipal con la ciencia y la investigación, estimular la carrera investigadora de los jóvenes sevillanos y dar visibilidad al talento emergente y acercar la ciencia a la ciudadanía. Los participantes son estudiantes desde los 16 a los 30 años que cursan bachillerato, grados, grados universitarios y doctorados.

En este sentido, la delegada de Educación y Juventud, Blanca Gastalver, ha recordado a los premiados que "son la llave del cambio, en vuestras manos está el futuro de nuestra sociedad. Por eso, creo firmemente que las administraciones públicas deben ofrecer alicientes a los jóvenes para que desarrollen sus capacidades al máximo, para invertir en futuro".

"Comprendo que la senda de la investigación no es un camino fácil; no solo hay que ser alguien talentoso, también tozudo, con la ciencia no es posible darse fácilmente por vencido, además creo que para ser un buen investigador hay que ser generoso, estar dispuesto a sacrificar mucho, mucho tiempo para descubrir en ocasiones pequeñas cosas que pueden llegar a cambiar el mundo", ha añadido la delegada municipal.

En opinión de Gastalver, "es una obligación de los poderes públicos fomentar la investigación, estimular la carrera investigadora de los jóvenes sevillanos que tienen algo que aportar a la ciencia y, por tanto, a la sociedad. Además, si se fijan, la mayoría de las premiadas son mujeres. En un mes en el que ellas son protagonistas, se pone de manifiesto desde otro ámbito lo importantes que son para la sociedad", ha señalado.

Gastalver, que ha agradecido al CSIC su apoyo, ha animado a los jóvenes para seguir en esa senda y que "solo sea el primer paso de una larga y fructífera carrera". "Estamos con vosotros para ayudaros y facilitaros el camino para que podáis hacer lo que mejor sabéis, investigar". "Pero también estaremos para dar visibilidad a vuestro talento, acercar la ciencia a la ciudadanía porque tenemos claro que en esta sociedad 'hiperinformada' lo que no se conoce, no existe".