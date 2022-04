Sevilla recupera el Salón del Estudiante presencial en el que el rector insiste en una "revisión" de la Selectividad

SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha recuperado este lunes y hasta el próximo 30 de abril el formato presencial de su tradicional Salón del Estudiante y Ferisport que bajo el lema 'Vive tu futuro' (#ViveLaUS) US', en su XXVI edición, busca mostrar a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato la oferta formativa, de investigación, cultural y de servicios de la institución. En la cita, el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha insistido en su propuesta de "revisar" la Prueba de Acceso a la Universidad, la antigua Selectividad, para poder plantear un "ordenamiento" de los estudiantes que se "acerque más a la justicia".

A preguntas de los periodistas, Castro ha señalado que ese cambio sobre el que propone "abrir una reflexión" no implicaría necesariamente una prueba de acceso por cada titulación, ya que "muchos estudiantes no saben hasta el último momento" cuál va a ser su elección. Por eso, se ha mostrado partidario de una "prueba general" pero en la que se puedan introducir cambios que permitan "ordenar" a los estudiantes de una manera "más justa".

Para el rector, las calificaciones en los últimos años evidencian que una "gran parte" de los alumnos se concentran en el tramo del 12 y el 14 como nota final. "En la Selectividad no se valora si el estudiante tiene la capacitación para entrar en la Universidad. Para eso tiene aprobado Segundo de Bachillerato. La Selectividad es para ordenarlos. Creo que es más que razonable pensar en una prueba que separe no entre 13,98 y 13,96, que uno siempre tiene la duda de cuál es la diferencia entre esos 0,02 puntos, y hacer, donde la prueba así lo permite, una separación más grande", ha reflexionado.

En cuanto al Salón del Estudiante, la cita preencial vuelve al Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales como "uno de los eventos de mayor relevancia dirigido al alumnado preuniversitario". Simultáneamente, se celebra también el Salón de Estudiantes en formato virtual desde el lunes 25 al viernes 29 de abril, entre las 9,00 y las 18,00 horas, ha explicado la US en un comunicado. Los primeros días del Salón están destinados al alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. Está previsto que el Salón sea visitado por 132 centros de varias provincias de Andalucía y Extremadura que traerán más de 13.000 alumnos.

Las principales novedades con respecto a ediciones anteriores son la convergencia "por primera vez" de las titulaciones de grado y las de posgrado y un "rediseño" de la imagen con "una nueva distribución" de expositores para ganar "amplitud" en las zonas de paso y a la vez "mejorar la visibilidad" de los espacios para el visitante. El sábado 30 de abril es un día que se dirige tanto a las familias del estudiantado como a aquellas personas interesadas en el acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años.

Además, se han actualizado los folletos de las titulaciones en sus formatos imprimible y navegable para los entornos digitales. Con la distribución de estos folletos, los futuros estudiantes universitarios disponen "fácilmente" de la información sintética de los títulos en los que puedan estar interesado. También se han actualizado otros folletos de información general de "máxima utilidad", como son los referidos a becas, acceso, Prueba de Acceso a la Universidad (PeVau) y preinscripción, entre otros.

Para la puesta en funcionamiento del Salón, la US cuenta con más de un millar de colaboradores entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. En total, se han montado 48 expositores de información, 26 de los cuales pertenecen a los centros universitarios propios, agrupados según la rama de conocimiento a la que están adscritos los estudios que imparten.

Hay, además, 17 stand donde se informan de los servicios que ofrece la US y cinco stands sobre los centros adscritos. Concretamente, los servicios centrales se agrupan en función de las temáticas sobre las que pueden apoyar, asesorar y acompañar al estudiantado. En todos ellos se realizan demostraciones experimentales por parte del alumnado de últimos cursos, apoyados por profesores, con la idea de hacer más atractiva la visita a los preuniversitarios.

De este modo, las facultades del área de Ciencias exhiben proyectos de investigación y química de colores; Bellas Artes realiza talleres de modelos en vivo; mientras que los centros del área de Ciencias de la Salud organizan talleres para explicar cómo se aplican vendajes funcionales, técnicas de neurociencia, exploraciones dentales y reanimación cardiopulmonar. Por su parte, Filología celebra actividades en torno al latín y a otras lenguas, tanto español como extranjeras.

Además de esta actividad, Ferisport ofrece un abanico de actividades deportivas que permiten a los asistentes disfrutar de la jornada al tiempo que conocen las instalaciones del Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales, donde miles de universitario tienen la oportunidad de practicar deporte y compaginarlo con los estudios.

El Salón de Estudiantes y Ferisport le da una "gran importancia" a la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por ello, asociado a este evento y con el objetivo de fomentar la participación del estudiantado universitario, se desarrollan convocatorias como el Concurso de Cartel Salón US. El ganador de esta edición ha sido Albert Rey Rubio, estudiante de Máster, que ha recibido un premio de 700 euros y un diploma acreditativo.

La Universidad de Sevilla oferta titulaciones de todas las ramas y ámbitos de conocimiento materializados en 88 títulos de grado, de los cuales 22 son dobles grados, 95 másteres y 15 dobles másteres, así como 32 programas de doctorado, de carácter internacional muchos de ellos, en todos los niveles descritos. En lo que a investigación se refiere, conviven alrededor de 500 grupos de investigación de reconocido prestigio, y de gran solvencia en todo tipo de proyectos. Por otro lado, se desarrollan numerosos proyectos de cooperación internacional. La oferta de nuevas plazas de grado y máster de la Universidad de Sevilla para el próximo curso académico 2022-2023 asciende a 16.942.