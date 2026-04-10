Sevilla suma una nueva conexión directa con Marsella (Francia) con dos frecuencias semanales

Archivo - Un avión de la compañía Transavia estacionado junto a uno de los fingers del aeropuerto sevillano. - AENA - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha sumado una nueva conexión directa con Marsella (Francia) de la mano de Transavia, la aerolínea de bajo coste el Grupo Air France- KLM, que se añade a la ruta que ya opera Ryanair. Este enlace acaba de entrar en servicio y contará con dos frecuencias semanales --jueves y domingos--, con tarifas desde 25 euros por trayecto.

La ruta estará disponible hasta el día 5 de julio y retomará su operativa del 10 de septiembre al 22 de octubre. Con esta incorporación, la compañía refuerza su presencia en Sevilla y amplía las opciones de conectividad entre Andalucía y el sur de Francia, informa la aerolínea en un comunicado.

"La apertura de esta nueva ruta entre Sevilla y Marsella responde a nuestra voluntad de seguir reforzando la conectividad de Andalucía con mercados estratégicos para Transavia". De este modo, Sevilla continúa siendo un aeropuerto "clave" para nuestro desarrollo en España y esta nueva conexión permitirá acercar dos destinos "con un gran atractivo turístico, cultural y económico", señala Julien Mallard, director general adjunto comercial de Transavia Francia.

La inauguración de esta nueva conexión consolida la apuesta de la aerolínea por el aeropuerto sevillano, desde donde Transavia opera también vuelos directos a Burdeos (hasta dos vuelos semanales), Lyon (3), Montpellier (2), Nantes (3), París-Orly, Ámsterdam (10), Bruselas (4), Eindhoven (4) y Róterdam (3).

Marsella, una de las principales ciudades del Mediterráneo, combina patrimonio histórico, actividad portuaria y una creciente oferta cultural. La metrópoli francesa destaca por enclaves como el Puerto Viejo, la basílica de Notre-Dame de la Garde o el barrio de Le Panier, además de ser puerta de entrada a la región de Provenza y a espacios naturales como las calas del Parque Nacional de Calanques.